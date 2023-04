Zmiana siatki połączeń z lotniska w Radomiu. Zamiast Majorki – Warna Iwona Rodziewicz-Ornoch 12.04.2023 15:29 Loty z Radomia już bez Majorki – to decyzja biznesowa touroperatora. LOT z kolei zrezygnował z latania do Kopenhagi. Jak mówi rzeczniczka Polskich Portów Lotniczych, będą za to rejsy do Warny w Bułgarii.

Nowa siatka połączeń na lotnisku w Radomiu (autor: Lotnisko Warszawa–Radom)

Zmienia się siatka połączeń na nowym lotnisku w Radomiu. Nie będzie stamtąd można polecieć na Majorkę czy LOT-em do Kopenhagi. Pojawi się jednak połączenie do Warny.

Jeśli chodzi o trasy regularne, to mamy Paryż, Rzym, grecką Prewezę czy Tiranę. Nowością jest Warna, bardzo popularna wśród polskich turystów podróżujących do Bułgarii. Jeśli chodzi o kierunki czarterowe, to biura podróży dopasowują ofertę do zainteresowania rynku i z pewnością w wakacyjnej ofercie pojawią się najpopularniejsze kierunki w regionie Morza Śródziemnego, czyli Turcja, Grecja czy Tunezja – mówi rzeczniczka Polskich Portów Lotniczych Anna Dermont.

Jako pierwszy wyląduje w Radomiu z Paryża odrzutowiec Polskich Linii Lotniczych LOT. Odbędzie się to 27 kwietnia o godz. 22:00. Z tej okazji lotnisko przygotowało dla pasażerów niespodziankę.

– Planujemy tak zwany salut wodny. To jednak, czy on się odbędzie, będziemy ustalali dopiero z załogą, ponieważ do kapitan samolotu musi wyrazić zgodę na to, żeby taki salut wodny nastąpił. Pasażerów, którzy przylecą na nasze lotnisko, chcemy wynagrodzić drobnymi upominkami – mówi dyrektor lotniska Warszawa–Radom Grzegorz Tuszyński.

Lotnisko jest już przygotowane na przyjęcie pasażerów. Obecnie trwają ostatnie prace adaptacyjne w lokalach handlowych i usługowych w terminalu.

Gruntowna przebudowa lotniska w Radomiu zaczęła się w 2019 roku. Wydłużona została droga startowa, zmodernizowane płyty postojowe i rozbudowany terminal pasażerski. Zbudowano także dużą strefę komercyjną z puntami gastronomicznymi i pasażem handlowym.

Historia lotniska w Radomiu

Port lotniczy w Radomiu rozpoczął działalność w maju 2014 r. Przez krótki czas loty z tego miasta odbywały się m.in. do Rygi i Berlina. Było to jedyne lotnisko użytku publicznego w Polsce, które powstało bez wsparcia unijnego. Miasto zainwestowało w jego utworzenie ponad 100 mln zł.

Po ogłoszeniu przez sąd w 2018 r. upadłości miejskiej spółki Port Lotniczy Radom lotnisko kupiło PPL i wybudowało je prawie od nowa.

Koszt inwestycji to ok. 800 mln zł. Port powstał z myślą głównie o przewoźnikach niskokosztowych i czarterowych.

