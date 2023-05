Do Tunezji z Radomia bez Exim Tours. Biuro podróży wycofało swoją ofertę Iwona Rodziewicz-Ornoch 11.05.2023 18:50 Biuro podróży Exim Tours nie poleci do Tunezji z Radomia – przyczyną jest „brak potwierdzenia rejsów z Radomia po stronie partnera handlowego”. Chodzi o to, że z rejsu, który miał być obsługiwany przez kilku touroperatorów, zrezygnowały biura podróży.

Lotnisko Warszawa – Radom. Co z rejsami do Tunezji? (autor: Lotnisko Warszawa – Radom/Facebook)

Nie będzie rejsów z Radomia do Tunezji obsługiwanych przez Exim Tours. Biuro podróży wycofało swoją ofertę.

– Przyczyną jest brak konsolidacji tego rejsu. Był on zaplanowany przez kilku touroperatorów, którzy łącznie mieli tym samolotem polecieć. Ze względu na brak podzielenia miejsc na różne biura podróży nie ma kto tym samolotem polecieć – wyjaśnia prezes Exim Tours Marcin Małysz.

Prezes zaznacza jednak, że sprzedaż lotów Exim Tours z Radomia do Monastyru była na całkiem dobrym poziomie.

– Nasza sprzedaż w wakacje z Radomia do Monastyru była na całkiem dobrym poziomie i dawała nadzieję na to, że będzie to rentowne połączenie, jednak ze względu na to, że pozostali partnerzy wycofali się z tego lotu, nie ma możliwości, żeby tren rejs poleciał w tym roku – podaje.

W najbliższych dniach klienci otrzymają propozycję zmiany lotniska wylotów do Monastyru.

Exim Tours o nie pierwsze biuro podróży, które zrezygnowało z oferowania wczasów do Tunezji z wylotem z Radomia. Kilka tygodni temu taką decyzję podjęła ITAKA.

Lotnisko Warszawa – Radom działa od niecałych dwóch tygodni.

Czytaj też: Ponad 1,7 tys. pasażerów w siedem dni. Lotnisko Warszawa – Radom podsumowało pierwszy tydzień działania