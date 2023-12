Przedświąteczny szał zakupowy. Jak się przed nim uchronić, żeby nie wydać majątku? RDC 23.12.2023 15:21 Dziś ostatnia szansa na zrobienie przedświątecznych zakupów. Zostawiając je na ostatnią chwilę, możemy wydać więcej i kupić za dużo. Radio dla Ciebie zapytało eksperta, jak się uchronić przed zakupowym szałem. Zdaniem Andrzeja Falkowskiego z Uniwersytetu SWPS, przed wejściem do sklepu warto opanować swoje emocje. — Chwila refleksji wówczas może ostudzić trochę napęd emocjonalny — radzi ekspert.

Zakupowe szaleństwo (autor: Pixabay)

Co zrobić, aby w przedświątecznym szale zachować zdrowy rozsądek? Zakupy na ostatnią chwilę mogą spowodować, że w przypływie emocji wydamy o wiele więcej, niż zakładaliśmy.

Andrzej Falkowski z Uniwersytetu SWPS w Warszawie przypomina, że przed wejściem do sklepu warto ostudzić swoje emocje.

— My często wykonujemy rzeczy prawie na końcu, a jeżeli tak się dzieje, to wtedy mniej zwracamy uwagę na portfel. Zanim wyjdziemy z supermarketu, to warto się zastanowić, nad tym, co warto zrobić, a czego nie. Chwila refleksji wówczas może ostudzić trochę napęd emocjonalny — radzi ekspert.

Zakupy „z rozsądkiem”?

Jak przekonała się reporterka Radia dla Ciebie w rozmowie z mieszkańcami Ciechanowa, warto zaplanować budżet i zrobić listę zakupów.

— Trzeba chodzić i patrzeć, gdzie jest najtaniej — radzi mieszkaniec Ciechanowa.

Według badania „Świąteczny portfel Polaków” w tym roku wydamy średnio na Święta Bożego Narodzenia 1490 zł, to o 3,8 procent więcej niż w zeszłym roku.

Nie dajmy się oszukać — apel policji

Przedświąteczny szał zakupów stanowi duże ryzyko kradzieży. W centrach handlowych, na targach i świątecznych jarmarkach należy zachować szczególną ostrożność.

Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji ostrzega, że kieszonkowcy czatują na swoje ofiary w najbardziej zatłoczonych miejscach.

— Uważajmy zatem na portfele, telefony, torebki czy kluczyki do samochodów. Wartościowe rzeczy należy szczególnie zabezpieczyć podczas oglądania towaru i przymierzania ubrań. Zadbajmy również o swoje samochody pozostawione pod hipermarketami lub na niestrzeżonych parkingach. Nie zapominajmy o zamknięciu drzwi, zasunięciu szyb i włączeniu alarmu — mówi Adamus.

Policjantka przypomina, że okazja czyni złodzieja.

— Warto pamiętać, że przestępcy wykorzystują przedświąteczne zabieganie, roztargnienie i brak czujności. Często obserwują zachowania konkretnych osób, metody zabezpieczania mienia i właśnie w ten sposób wybierają swoje potencjalne ofiary i miejsca do zdobycia łatwego łupu. Bądźmy ostrożni i nie dajmy się okraść lub oszukać — ostrzega Adamus.

