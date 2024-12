Aktualizacja ram finansowych oraz czasowych. Jest decyzja Rady Ministrów ws. CPK

Nowy harmonogram zakłada, że do końca 2032 r. uruchomiony zostanie pierwszy etap Lotniska CPK i Kolei Dużych Prędkości między Warszawą, CPK i Łodzią — poinformowała we wtorek kancelaria premiera. Zaktualizowany łączny koszt programu CPK do 2032 r. oszacowano na 131,7 mld zł.