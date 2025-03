„Wzrost nawet dwucyfrowy”. Ile zapłacimy za jajka przed świętami? Adam Abramiuk 15.03.2025 16:26 Wzrost cen jajek na święta może być nawet dwucyfrowy. Ekonomiści informują, że w tym roku zakupy na Wielkanoc mogą nas słono kosztować. – W tym roku będzie trzeba znacznie ostrożniej dzielić się jajeczkiem. Myślę, że w ciągu najbliższego miesiąca, półtora miesiąca, jajka mogą jeszcze podrożeć – mówi Piotr Maszczyk z SGH.

Bazarek Egipska w Warszawie (autor: RDC)

Nawet 2 zł za jajko możemy w tym roku zapłacić przed świętami wielkanocnymi.

– W tym roku będzie trzeba znacznie ostrożniej dzielić się jajeczkiem. Myślę, że w ciągu najbliższego miesiąca, półtora miesiąca, jajka mogą jeszcze podrożeć, zważywszy na to, że święta to jest taka dobra okazja, żeby podnosić ceny jajek. To może być nawet dwucyfrowe tempo wzrostu – mówi Piotr Maszczyk ze Szkoły Głównej Handlowej.

Choć cena jajek pójdzie w górę, to cena masła może być stabilna.

– Jeśli chodzi o masło, to dużo zależy od ewentualnej interwencji rządu albo nawet od werbalnej interwencji rządu, czyli od tego, co rząd powie. Masło można na ceny tego produktu wpłynąć, obniżając przed świętami. Z jajkami będzie dużo trudniej – dodaje Maszczyk.

Obecnie cena jajka waha się między 1,2 a 1,8 zł.

Jak przekazali kupcom producenci, powodem ma być ptasia grypa. Na Mazowszu wybito już kilka milionów kur – najwięcej w powiecie żuromińskim.

Kupcy uspokajają jednak, że nie zagrażają nam święta bez jajek. Mogą jednak być dostępne jedynie z chowu klatkowego.

Według danych ministerstwa rolnictwa w 2023 r. w systemie klatkowym hodowane było ok. 72 proc. kur niosek, nieco ponad 20 proc. – na wolnym wybiegu.

