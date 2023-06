Nie porzucaj psa, gdy jedziesz na wakacje. Apel organizacji prozwierzęcych

Wyjazd na wakacje to nie powód, żeby porzucić pupila – w związku ze zbliżającym się sezonem letnim organizacje prozwierzęce zwracają uwagę na problem porzucania zwierzaków przed urlopem. Niektórzy właściciele, którzy nie mają co zrobić z psem, decydują się na oddanie go do schroniska, a w skrajnych przypadkach zwierzęta są porzucane w lesie.