Pies zamknięty w samochodzie w samo południe. Apel do właścicieli zwierząt Olga Kwaśniewska 21.06.2023 18:09 Zamknięty w samochodzie w samo południe pies został uratowany przez Straż Miejską i policję z Warszawy. Wycieńczony czworonóg po zakończonej interwencji trafił do schroniska „Na Paluchu”. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami apeluje, aby nie zamykać zwierząt w samochodach, nie wychodzić z nimi na spacery w największe upały oraz pamiętać o stałym dostępnie do wody.

Pies zamknięty w samochodzie w samo południe. Apel do właścicieli zwierząt (autor: pixabay)

Strażnicy miejscy wraz z wraz z funkcjonariuszami policji musieli wybić szybę, aby ratować psa zamkniętego w samochodzie. Do zdarzenia doszło przy Czackiego w Warszawie. Do funkcjonariuszy podeszła zdenerwowana kobieta — poinformowała o wycieńczonym czworonogu. Narastający upał mógł doprowadzić do śmierci zwierzęcia.

W aucie były zasunięte szczelnie szyby, a zwierzę nie miało dostępu do wody. Bezinwazyjne otwarcie samochodu nie było możliwe. Z tego względu podjęto decyzję o wybiciu szyby w aucie.

Marcin Jedliński z referatu prasowego stołecznej straży miejskiej, uczula, ze temperatura we wnętrzu auta ekspresowo wzrasta do kilkudziesięciu stopni Celsjusza.

— Chcieliśmy zwrócić się z apelem do mieszkańców, posiadaczy psów, aby pamiętać o swoich czworonogach. Nie zostawiać ich w samochodach. To są rozgrzane puszki. Jeżeli już naprawdę musimy, to zostawić samochód w cieniu, zostawić psu wodę — apeluje Jedliński.

Jedliński wyjaśnia, co może grozić za pozostawienie czworonoga w rozgrzanym aucie.

— Pozostawienie psa, jeżeli zostanie zakwalifikowane jako przestępstwo, jest poważną karą, włącznie z konsekwencjami pozbawienia wolności. Oczywiście chodzi o bardziej poważne sytuacje, ale trzeba się liczyć, że konsekwencje mogą być naprawdę wymierne — wyjaśnia.

Uwolnionym ze środka psem zaopiekował się Ekopatrol straży miejskiej. Następnie zwierzę zostało przekazane do schroniska Na Paluchu.

Śmiertelne zagrożenie w upały

Synoptycy zapowiadają kilka dni z upałami na Mazowszu. Temperatury osiągną nawet 30 stopni.

Jadwiga Adamczuk z węgrowskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami apeluje, aby pamiętać o podawaniu wody zwierzętom, zwłaszcza w czasie podwyższonych temperatur.

— Pies powinien mieć obok budy dostęp do wody, 24 godziny na dobę. Tak jak człowiek potrzebuje ugasić pragnienie, tak zwierzę również. Tym bardziej że pies się nie poci — mówi Adamczuk

TOZ apeluje również, by nie wychodzić z psami na spacery w największy upał.

— Bardzo państwa uczulam na to, żeby nie spacerować w największe upały z pieskami, ponieważ państwo macie obuwie, a piesek nie. Dochodzi do takich sytuacji, ze te opuszki u pieska są po prostu spalone — podkreśla Adamczuk.

Warto też pamiętać o zamknięciu lub zabezpieczeniu okien przed wyjściem z domu — zdarzają się przypadki, gdy koty lub psy klinują się w uchylonych oknach.

Podobne zalecenia dotyczące zapewnienia wody i schronienia przed słońcem powinno się stosować wobec koni i innych zwierząt gospodarskich.

