Szef MSWiA T. Siemoniak: Opolszczyzna i Dolny Śląsk na pierwszej linii zagrożenia RDC 14.09.2024 10:31 Województwo opolskie i dolnośląskie są na pierwszej linii zagrożenia powodzią; w województwach śląskim, małopolskim, wielkopolskim, lubuskim, i części łódzkiego bardzo ściśle monitorujemy sytuację – powiedział minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak po posiedzeniu sztabu kryzysowego w Nysie.

Sztab kryzysowy w Nysie (autor: PAP/kpt. Łukasz Nowak/ KG PSP)

Szef MSWiA Tomasz Siemoniak po posiedzeniu sztabu kryzysowego w Nysie podał informacje na temat sytuacji pogodowej na terenach najbardziej zagrożonych powodzią.

Siemoniak zaznaczył, że służby będą starannie informować o tym, gdzie są zagrożenia. Zaapelował także, aby mieć zaufanie do służb i stosować się do decyzji o ewakuacji.

– Województwo opolskie i dolnośląskie są na pierwszej linii zagrożenia – powiedział. – Jeśli chodzi o województwo śląskie, małopolskie, wielkopolskie, lubuskie, część łódzkiego, bardzo ściśle monitorujemy sytuację, jeśli chodzi o opady i stany rzek, aby skutecznie w tych przypadkach działać – podkreślił.

Zaapelował też do mieszkańców o informowanie służb o zagrożeniach, które może powodować szybko płynąca woda niosąca np. konary drzew. Zwrócił uwagę na zagrożenie dla mostów, wskazując na sytuację w Głuchołazach (woj. opolskie, pow. nyski).

– Zagrożeniem jest to, że bardzo szybko płynące rzeki niosące wodę z gór, niosą konary, różne elementy, które mogą doprowadzić do tego, że woda będzie się tamowała. Apeluję do wszystkich mieszkańców, jeżeli macie taką wiedzę i to widzicie, proszę o natychmiastowe informowanie służb – dodał.

