Co zrobić, gdy podczas upałów zobaczymy zamknięte w aucie dziecko? Policja wyjaśnia Agnieszka Pazdecka-Maruszak 10.07.2024 18:27 W zamkniętym aucie jak w piekarniku – podczas upałów na słońcu temperatura wewnątrz pojazdów sięga 60 stopni Celsjusza, a w skrajnych przypadkach nawet 90. Zostawiając w samochodzie dziecko czy psa, skazujemy je na śmierć. Jak alarmuje policja, wystarczy chwila, by doszło do tragedii.

Ile stopni jest w rozgrzanym aucie? (autor: KMP Opole)

W takie dni jak dziś samochód może stać się śmiertelną pułapką. O tym, co się dzieje z organizmem osoby zamkniętej w rozgrzanym aucie, wyjaśnia wicedyrektor płockiego pogotowia ratunkowego dr Piotr Rykowski.

– Wzrasta temperatura, więc jest zwiększone parowanie i dochodzi do odwodnienia. Odwodniony organizm różnie reaguje u różnych osób. U dorosłych może dojść do omdlenia, ale u dzieci dochodzi przede wszystkim do odwodnienia, zaburzenia termoregulacji, wzrostu temperatury ciała, może też dojść do zaburzeń świadomości, drgawek, a to wszystko może zakończyć się tragicznie – mówi dr Rykowski.

Do takiego zdarzenia doszło dwa dni temu na parkingu galerii handlowej w Kluczborku. 24-letnia matka zostawiła w zamkniętym samochodzie roczne dziecko. Na szczęście jego płacz usłyszeli przechodnie, a ochrona obiektu wybiła szybę i uratowała dziecko.

Kiedy można wybić szybę?

Dlatego tak ważne jest, aby natychmiast reagować, gdy zobaczymy zamknięte w aucie dziecko czy zwierzę.

– Jeżeli zauważymy pozostawione dziecko w pojeździe, pamiętajmy, że nasza reakcja musi być natychmiastowa. Przede wszystkim dzwońmy na numer alarmowy 112. Jeżeli widzimy, że dziecko jest wycieńczone, nie czekajmy, tylko wybijmy szybę w pojeździe. W takim przypadku ratowanie życia zwalnia nas z odpowiedzialności karnej. Przede wszystkim poinformujmy służby, a dyspozytor poinstruuje nas telefonicznie, co możemy zrobić – mówi rzeczniczka płockiej policji Monika Jakubowska.

Należy również pamiętać, że w takiej sytuacji nie pomaga uchylona w aucie szyba.

– Uchylona szyba tylko pozornie może dostarczyć powietrza do takiego pojazdu. Tam nie ma żadnej cyrkulacji powietrza. Pamiętajmy, że zamknięty samochód to tak zwana puszka, w której temperatura jest kilkukrotnie wyższa niż na zewnątrz i uchylona szyba niczego tutaj nie zmienia – wyjaśnia policjantka.

Za pozostawienie dziecka czy zwierzęcia w rozgrzanym samochodzie i narażenie go na utratę zdrowia lub życia grożą kary.

– Jeżeli pozostawimy zwierzę w pojeździe, jesteśmy narażeni na mandat karny w wysokości 500 złotych, a w szczególnych przypadkach nawet na zarzuty karne. Jeżeli natomiast pozostawimy dziecko, narażając jego życie lub zdrowie, podlegamy odpowiedzialności karnej i grozi nam nawet do 5 lat pozbawienia wolności – informuje Jakubowska.

Zapytaliśmy mieszkańców Płocka, co zrobiliby, gdyby zobaczyli w zamkniętym aucie dziecko czy zwierzę.

Należy pamiętać, że w takim przypadku ratowanie życia zwalnia z odpowiedzialności karnej za np. uszkodzenie cudzego pojazdu.

Czytaj też: Dziś nawet do 35 stopni Celsjusza. Gdzie są kurtyny wodne?