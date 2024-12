Ostatni odcinek S7 otwarty. Z Warszawy do Krakowa w 2,5 godziny RDC 23.12.2024 10:01 Północna obwodnica Krakowa otwarta. Razem z nią dostępny dla kierowców jest od dzisiaj fragment trasy S7 na odcinku Kraków Północ - Widoma. Dzięki temu z Krakowa do Warszawy można dojechać w całości trasą ekspresową w około dwie i pół godziny.

Otwarty ostatni odcinek S7 (autor: PAP/Łukasz Gągulski)

Ostatni odcinek drogi ekspresowej S7 między Widomą i Krakowem oraz Północna Obwodnica Krakowa w ciągu drogi S52 zostały w poniedziałek oddane do użytkowania. Dzięki trasie S7 Warszawa i Kraków są połączone drogą ekspresową, a dzięki drodze S52 stolica Małopolski zyskała obwodnicę od strony północnej.

Na uroczystości otwarcia obwodnicy był między innymi wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak - Kamysz. Podkreślił, że otwarcie tej trasy jest historycznym momentem.

- To jest nie tylko trasa, która będzie łączyła nas bezpośrednio ze stolicą, później z Gdańskiem, ale to jest trasa, która ma 33 kilometry dróg lokalnych wybudowanych w tym procesie. To jest wielka inwestycja, dwa tunele, bardzo dużo specjalistycznej infrastruktury, która została wykonana - mówił

Łączna długość otwartych dziś odcinków to 25 kilometrów.

Ambicją obwodnica metropolii warszawskiej

Oddajemy kierowcom najważniejszą inwestycję drogową w tym roku w Polsce - powiedział natomiast minister infrastruktury Dariusz Klimczak. W 2026 r. domknięta będzie obwodnica Krakowa - dodał.

- Dzisiaj oddajemy do użytkowania kierowców najważniejszą inwestycję drogową w tym roku w Polsce. Otwieraliśmy już kilka ważnych dróg ekspresowych, jak i nowe odcinki autostrady A2, natomiast żadna z nich nie miała tak ważnego znaczenia dla komunikacji, transportu i funkcjonowania w aglomeracji, jak obwodnica (S52 - red.) i brakujący odcinek drogi S7 - powiedział minister Klimczak. Dodał, że w przyszłym roku oddany zostanie kolejny odcinek obwodnicy S52. - Tak żeby w połowie 2026 domknąć „ring” dookoła Krakowa i żeby Kraków był drugim miastem po Łodzi w Polsce z pełnym „ringiem” - wskazał.

Szef resortu infrastruktury zapewnił ponadto, że budowane będą kolejne drogi i autostrady. - Dla mnie wielką ambicją jest, żeby wybudować aglomeracyjną obwodnicę metropolii warszawskiej - powiedział.

- Czekaliśmy lata na oddanie tej drogi. To było marzenie, to jest aspiracyjny rozwój dla Krakowa, dla jego mieszkańców i dla zlokalizowanych tutaj firm - podkreślił wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

