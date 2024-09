„To dla nas okno na świat.” Co z budową szprychy kolejowej w regionie ostrołęckim? Alicja Śmiecińska 03.09.2024 17:56 To dla regionu ostrołęckiego okno na świat, bez szprychy nr 3 region ostrołęcki zostanie wykluczony komunikacyjnie – twierdzi poseł Marcin Grabowski. Dziś w tej sprawie władze powiatu zorganizowały spotkanie.

Stacja kolejowa w Ostrołęce (autor: RDC)

W sprawie szprychy nr 3 władze powiatu ostrołęckiego zorganizowały spotkanie, w którym wzięli udział m.in. parlamentarzyści i samorządowcy z województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

– Ta linia, która została zaprojektowana i zapowiedziana, kolokwialnie mówiąc, szprycha numer 3, miała być realizowana. W czerwcu tego roku dowiedzieliśmy się, że te szprychy będą zredukowane i wycięte. Walczymy o to, żeby wrócić do tego stanu poprzedniego, żebyśmy mieli to połączenie, bo dla nas to jest naprawdę okno na świat – powiedział poseł Marcin Grabowski.

– Wszyscy jesteśmy za realizacją szprychy kolejowej nr 3 w pierwotnie zakładanym kształcie. Te opinie praktycznie nie różniły się od siebie – dodał wicestarosta Artur Kozłowski.

Pierwotny kształt szprychy nr 3 planowano na odcinku CPK – Warszawa – Tłuszcz – Ostrołęka – Łomża – Pisz – Giżycko.

Obecnie z Ostrołęki do Warszawy jedzie się koleją dwie godziny. Gdyby powstała szprycha, czas ten skróciłby się o połowę. Dlatego mieszkańcy kibicują walce samorządowców.

W lipcu radni powiatu ostrołęckiego jednogłośnie przyjęli stanowisko przeciw rządowym planom rezygnacji z budowy szprychy nr 3. Do dzisiaj nie otrzymali odpowiedzi.

