Z Krakowa do Warszawy w 2,5 godziny. Jutro otwarcie ostatniego odcinka S7 RDC 22.12.2024 16:29 Warszawa i Kraków zostaną połączone drogą ekspresową S7. Jutro otwarcie ostatniego odcinka drogi między Widomą i Krakowem. Otwarta zostanie również Północna Obwodnica Krakowa w ciągu drogi S52. Według szacunków GDDKiA podróż S7 pomiędzy południową obwodnicą Warszawy i północną obwodnicą Krakowa zajmie teraz około 2,5 godziny, niemal dwa razy krócej niż w czasach funkcjonowania starej DK7 prowadzącej przez Radom i Kielce.

S7 z Krakowa do Warszawy (autor: GDDKiA Kraków)

Ostatni odcinek drogi ekspresowej S7 między Widomą i Krakowem oraz Północna Obwodnica Krakowa w ciągu drogi S52 zostaną w poniedziałek oddane do użytkowania. Dzięki trasie S7 Warszawa i Kraków będą połączone drogą ekspresową, a dzięki drodze S52 stolica Małopolski zyska obwodnicę od strony północnej.

Jak poinformował Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), łączna długość udostępnianych w poniedziałek dróg ekspresowych wynosi 25 km. „W istotny sposób wzmacniają one transportowy szkielet regionu” - zaznaczył przedstawiciel GDDKiA.

Ile z Warszawy do Krakowa S7?

Oddanie 13,3 km trasy S7 między węzłem Widoma a węzłem Mistrzejowice w Nowej Hucie pozwoli na połączenie drogą szybkiego ruchu dwóch największych miast w Polsce – Warszawy i Krakowa. Na węźle Mistrzejowice droga S7 połączy się z Północną Obwodnicą Krakowa w ciągu drogi S52.

Odcinek między Widomą i Krakowem był ostatnim budowanym fragmentem S7 na północ od Krakowa w Małopolsce. Po jego oddaniu oba miasta połączy 270 km nowoczesnej drogi ekspresowej. W województwie małopolskim droga biegnie zupełnie nowym śladem, odchodząc od wyznaczonego jeszcze na początku XIX wieku traktu krakowskiego.

Według szacunków GDDKiA podróż S7 pomiędzy południową obwodnicą Warszawy i północną obwodnicą Krakowa zajmie teraz około 2,5 godziny, niemal dwa razy krócej niż w czasach funkcjonowania starej DK7 prowadzącej przez Radom i Kielce.

Jak zaznaczył Michna, budowa tej drogi nie jest jeszcze w pełni skończona, ponieważ wzdłuż trasy pozostają do zrobienia pewne elementy, m.in. prace na węzłach i ogrodzenia. Dlatego też obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 80 km/h.

„Niemniej udostępniamy kierowcom na całym odcinku obie jezdnie, każdą z dwoma pasami ruchu, z ograniczeniami ruchu na trzech węzłach. Prace na tym odcinku planujemy skończyć późną wiosną” - zapowiedział przedstawiciel GDDKiA.

Jakie prace jeszcze zostały?

Skomunikowanie S7 z S52 zapewni tymczasowa łącznica, która do czasu ukończenia prac w obrębie węzła Mistrzejowice będzie obsługiwała ruch w obu kierunkach. Węzeł Łuczyce będzie zamknięty do połowy 2025 roku, trwają na nim jeszcze prace. Węzeł Raciborowice do momentu oddania węzła Mistrzejowice będzie działał w ograniczonym stopniu - nie będzie można na nim wjechać w kierunku Krakowa ani zjechać na nim, jadąc od strony miasta. Węzeł Mistrzejowice ma zostać w pełni ukończony w połowie 2026 roku – będzie to największy węzeł drogowy w Małopolsce, po jego wybudowaniu zostanie domknięty ring dookoła Krakowa.

Trasa S7 to dwujezdniowa droga ekspresowa z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku i rezerwą na ewentualny trzeci pas. Inwestycja o wartości prawie 1,7 mld zł otrzymała 534,8 mln zł dofinansowania ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz 420,7 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. Jego wykonawcą było konsorcjum Gulermak (lider), Gűlermak Agir Sanayi Inşaat ve Taahhűt oraz Mosty Łódź.

Północna Obwodnica Krakowa

Z kolei oddanie 12,3 km trasy Północnej Obwodnicy Krakowa (POK) w ciągu drogi ekspresowej S52 powoduje, że stolica Małopolski wkrótce będzie drugim miastem w Polsce, po Łodzi, otoczonym pełnym ringiem dróg szybkiego ruchu. Jak dotąd obwodnica Krakowa liczyła 52,2 km, po otwarciu 12,3 km POK będzie to 64,5 km.

„Brakuje nam jeszcze 5 km S7 między węzłem Mistrzejowice a węzłem Nowa Huta, które planujemy oddać w połowie 2026 roku” - zapowiedział Michna.

Otwierana w poniedziałek POK biegnie przez teren miasta wzdłuż północnych granic Krakowa, a także przez gminy Wielka Wieś i Zielonki. Ma trzy pasy ruchu w każdym kierunku, ale będzie obowiązywać na niej ograniczenie do 100 km/h. Zarządca dróg wprowadził je ze względów bezpieczeństwa, ponieważ z powodu ograniczeń terenowych trasa nie ma parametrów pozwalających na podróżowanie z wyższą prędkością.

W tunelach, ze względu na ich charakter (zakręty w tunelu w Zielonkach, bliskość węzła Batowice w przypadku obiektu w Dziekanowicach), wprowadzono ograniczenie do 80 km/h. Według GDDKiA S52 to jedyna obwodnica w Polsce, na której są dwa tunele – Zielonki (653 m) i Dziekanowice (496 m).

Obwodnica będzie połączona z innymi drogami poprzez trzy nowe węzły: Zielonki (z Trasą Wolbromską), Węgrzce (z Al. 29 Listopada) i Batowice (z Os. Piastów i Batowicami). Powstało też 20 km nowych dróg dojazdowych, które pozwolą na dogodne dojazdy z obszaru Krakowa i okolicznych miejscowości. Na trasie powstało 27 mostów, wiaduktów i estakad o łącznej długości prawie 1,9 km.

Koszt prac to ok. 1,4 mld zł, z czego 789,6 mln zł stanowiło unijne dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Odcinek wybudowało konsorcjum Gulermak (lider), Gűlermak Agir Sanayi Inşaat ve Taahhűt oraz Mosty Łódź.

Czytaj też: Ile Polacy wydadzą w tym roku na świąteczne prezenty?