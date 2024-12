Ile Polacy wydadzą w tym roku na świąteczne prezenty? Marta Hernik 22.12.2024 12:24 Polacy są dość skrupulatni w planowaniu zakupów, a po świąteczne zakupy wybierają się z wyprzedzeniem – tak wynika z najnowszego badania jednego z banków. Okazuje się, że na świąteczne prezenty wydajemy około kilkuset złotych.

Jakie prezenty na święta? (autor: Pixabay)

Zakupy świąteczne są raczej przemyślane, a robimy je z wyprzedzeniem. Według najnowszego badania VeloBanku w tym roku na prezenty wydamy kilkaset złotych. Tylko oko. 8 proc. przekroczy próg tysiąca złotych.

– Z naszego najnowszego badania wynika, że co trzecia osoba kupi prezenty za 100 do 300 zł, a 29 proc. zwiększy ten budżet nawet do 600 zł. Jeżeli chodzi o taki budżet już do 1000 zł, czyli naprawdę spory, to na niego zdecyduje się 17 proc. – mówi rzeczniczka placówki Monika Banyś.

Co ciekawe, Polacy chętnie korzystają z rabatów i promocji, częściej również zamiast stacjonarnie wybierają się zakupy online.

