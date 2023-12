Spółka CPK otrzymała decyzję środowiskową dla odcinka z Warszawy do węzła CPK RDC 11.12.2023 11:46 Spółka CPK uzyskała decyzję środowiskową dla pierwszego z dwóch odcinków projektowanej linii Kolei Dużych Prędkości Warszawa – Łódź – poinformował w poniedziałek pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała. Wkrótce ma być ogłoszony przetarg na drążenie tunelu dalekobieżnego pod centrum Łodzi.

Spółka CPK otrzymała decyzję środowiskową dla odcinka z Warszawy do węzła CPK (autor: Tomasz Gzell/PAP)

Spółka CPK uzyskała decyzję środowiskową na odcinek Kolei Dużych Prędkości Warszawa-CPK, czyli jeden z tych dwóch odcinków Warszawa-CPK-Łódź. To połączenie Warszawy z Łodzią w standardzie Kolei Dużych Prędkości pozwoli na dojechanie na CPK w 15 minut z Warszawy Centralnej i poniżej 30 minut z Łodzi Fabrycznej – powiedział podczas poniedziałkowej konferencji prasowej wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała.

Jak dodał, na 26-kilometrowym odcinku znajdzie się też najdłuższy 9-kilometrowy tunel na wyjściu z Warszawy, będzie się zaczynał w okolicach Warszawy Zachodniej.

Decyzja środowiskowa CPK

Spółka CPK poinformowała o decyzji środowiskowej dla inwestycji kolejowej CPK, którą w czwartek wydał Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Warszawie. Dokument dotyczy odcinka od Warszawy Zachodniej do węzła CPK (dokładnie do drogi wojewódzkiej nr 579). – To pierwsza uzyskana przez CPK decyzja środowiskowa dotycząca Kolei Dużych Prędkości – wskazała spółka.

Przypomniano, że wniosek o wydanie decyzji został złożony we wrześniu ubiegłego roku. Wcześniej spółka CPK przeprowadziła całoroczne drobiazgowe badania środowiskowe. Na tej podstawie powstał raport oddziaływania na środowisko, który wraz z załącznikami liczy kilka tysięcy stron. Uwagi do raportu składali mieszkańcy w ramach procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu.

– Decyzja warszawskiego RDOŚ posiada rygor natychmiastowej wykonalności. Dokument otwiera przed CPK drogę do wnioskowania o zgody wodnoprawne, decyzję lokalizacyjną, a następnie o pozwolenie na budowę – wskazała spółka.

Dodano, że jednocześnie w RDOŚ w Łodzi toczy się zaawansowana procedura uzyskiwania wniosku o decyzję środowiskową dla odcinka węzeł CPK – Łódź (od drogi krajowej nr 50 po zachodniej stronie projektowanego lotniska do Łodzi Fabrycznej). Jak wynika z harmonogramów, odcinek między Warszawą a Łodzią powinien być przejezdny w momencie uruchomienia pierwszego etapu lotniska.

Przetarg na drążenie tunelu

Marcin Horała poinformował, że jest gotowy przetarg na drążenie tunelu Kolei Dużych Prędkości pod Łodzią.

– Przetarg na drążenie tunelu dalekobieżnego w Łodzi jest gotowy. W ciągu najbliższych dni to postępowanie zostanie formalnie ogłoszone. Prace związane z budową tunelu CPK w Łodzi konsekwentnie i zgodnie z planem idą do przodu – powiedział Horała.

Tunel CPK w Łodzi będzie przeznaczony dla pociągów dalekobieżnych (w przeciwieństwie do budowanego obok tunelu PKP PLK, który ma charakter regionalny i aglomeracyjny). W przypadku linii CPK pociągi będą zatrzymywały się na dworcu Łódź Fabryczna. Wyjście tunelu na powierzchnię przewidziane jest na południowy zachód od Łodzi Kaliskiej, w okolicach osiedla Retkinia i istniejącej linii kolejowej nr 14. Dalej trasa poprowadzi na zachód – w stronę Sieradza i Wrocławia.

Między komorami Fabryczna i Retkinia tunel dalekobieżny CPK będzie liczył sobie ponad 4,6 km długości. Ze względu m.in. na gęstą zabudowę na powierzchni i trudne warunki gruntowo-wodne, tunel będzie wykonywany metodą drążenia tarczą TBM. Zmieszczą się w nim dwa tory. Średnica tarczy TBM przewidzianej do wiercenia tunelu to ok. 14 metrów. Linia będzie zelektryfikowana w systemie 3kV prądu przemiennego. Prędkość projektowa w tunelu to 160 km/h, ale na wyjeździe na powierzchnię w rejonie Retkini pociąg będzie mógł rozpędzić się do 200 km/h.

Spółka podkreśla, że trasa Łódź – Warszawa będzie pierwszym odcinkiem nowej sieci KDP w Polsce. To priorytetowy fragment tzw. igreka, czyli nowej linii kolejowej między Warszawą, CPK, Łodzią, Wrocławiem i Poznaniem. Na tej trasie pociągi będą rozpędzały się do 250 km/h (prędkość projektowa to 350 km/h).

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3.000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa, zaliczając się do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju.

