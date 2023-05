Stadion Wisły Płock gotowy. Trwa kontrola PINB Katarzyna Piórkowska 04.05.2023 19:26 Budowa stadionu piłkarskiego w Płocku zakończona. Straż pożarna i inspekcja sanitarna odebrały obiekt. Teraz Państwowy Inspektor Nadzoru Budowlanego sprawdza, czy budynek został zbudowany zgodnie z projektem.

Stadion Wisły Płock gotowy. Trwa kontrola PINB (autor: mat. wykonawcy)

Po pozytywnych opiniach strażaków i inspektorów sanitarnych, na stadionie piłkarskim w Płocku kontrolę przeprowadza PINB,

- Jeżeli są jakiekolwiek nieprawidłowości, no to właśnie na tym etapie PINB ma to rozwiązać. I jeżeli stwierdzi, że obiekt nadaje się do użytkowania, wtedy przekaże taką informację wykonawcy, a wykonawca, przedkładając do nas zgodę na użytkowanie, będzie mógł przystąpić do przekazywania nam - wyjaśnia wiceprezydent Płocka Artur Zieliński.



Gdy inspekcja nadzoru budowlanego wyda pozwolenie na użytkowanie, wykonawca będzie mógł przekazać obiekt miastu.

Wtedy odbiorów muszą dokonać miejskie służby, między innymi z branż drogowej i budowlanej. To potrwa około dwóch tygodni.

Pierwszy mecz na nowym stadionie zostanie rozegrany w jesiennej rundzie. Na krytych trybunach będzie mogło zasiąść 15 tys. kibiców. Stadion będzie kosztował 173 mln zł.

Czytaj też: Prace na Moście Solidarności w Płocku i utrudnienia w ruchu