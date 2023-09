Kara dla Wisły Płock od PZPN-u. To za race podczas meczu z Polonią Warszawa Iwona Rodziewicz-Ornoch 13.09.2023 08:36 Wisła Płock ukarana przez Polski Związek Piłki Nożnej. To za brak porządku i odpalenie rac podczas meczu pierwszej ligii z Polonią Warszawa. Spotkanie odbyło się 2 września.

Otwarcie stadionu w Płocku (autor: RDC)

Komisja Dyscyplinarna PZPN nałożyła na Wisłę Płock karę w wysokości 20 tys zł. To za brak porządku i odpalenie rac podczas meczu pierwszej Ligii z Polonią Warszawa, które odbyło się 2 września.

- Sankcji jest więcej - mówi dyrektor Departamentu Komunikacji i Mediów PZPN Tomasz Kozłowski. - To też zamknięcie sektora za bramką na jeden mecz w zawieszeniu na jeden rok. To orzeczenie wraz z uzasadnieniem zostanie przesłane po sporządzeniu i podpisaniu do klubu - dodaje.





Podczas meczu otwarcia z Polonią Warszawa odpalonych zostało około 70 rac. Środki pirotechniczne mogły spowodować uszkodzenia dachu.

- Jeszcze dzisiaj lub jutro odbędą się oględziny – mówi Monika Maron z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, którzy zarządza obiektem. - Część odpalonej przez kibiców pirotechniki uderzyła w wewnętrzną stronę dachu. Poszycie dachu zostanie sprawdzone, na ile te uderzenia spowodowały konieczność wymiany części poszycia zadaszenia nad południową trybuną - tłumaczy.



Nie wiadomo na razie, kto poniesie koszty ewentualnych napraw.

