Leszek Ojrzyński w RDC: dostałem ofertę przejęcia Wisły Płock

To Leszek Ojrzyński a nie Tomasz Saganowski był pierwszym wyborem. Wisłą Płock chciała powrotu szkoleniowca po rozwiązaniu kontraktu z Pavolem Stanio. - Nie mogłem sobie na to pozwolić. Za duże ryzyko - mówił w „Magazynie Sportowym" RDC szkoleniowiec Leszek Ojrzyński.

Nowym trenerem Wisły Płock 16 maja został Marek Saganowski. 44-letni szkoleniowiec przejął obowiązki po Słowaku Pavolu Stano i związał się z klubem z Mazowsza kontraktem ważnym do 30 czerwca 2024 z opcją przedłużenia o rok. Gość Arkadiusza Błaszczyka i Tomasza Sokołowskiego Leszek Ojrzyński powiedział jednak, że to nie Saganowski, a właśnie on był pierwszym wyborem.

- Miałem telefon, czy jestem zainteresowany. Dwie kolejki to już jest bardzo wielkie ryzyko i na to też po prostu nie mogłem pozwolić. Tym bardziej, że mam kontakt jeszcze z Koroną. Za duże ryzyko i tutaj w mojej sytuacji nie mogłem sobie na to pozwolić - tłumaczył.



Leszek Ojrzyński pracował z Wisłą Płock od kwietnia 2019. Rozegrał z nafciarzami dziewięć meczów. Odnotował pięć zwycięstw, dwa remisy i dwie porażki.



