„To śmieszne". Marek Saganowski o zwolnieniu ze stanowiska trenera Wisły Płock

Marek Saganowski (autor: RDC)

Wisła Płock, która miała być kandydatem do awansu do PKO Ekstraklasy, kompletnie zawodzi i na ten moment zajmuje dziesiątą lokatę w tabeli pierwszej ligi. Po czterech meczach bez zwycięstwa, zarząd Wisły podjął decyzję o zwolnieniu szkoleniowca. Czarę goryczy przelała bolesna porażka z Miedzią Legnica. To śmieszne - tak Marek Saganowski skomentował na antenie Radia dla Ciebie decyzję zarządu "Nafciarzy".

- Śmieszne jest to, że we wrześniu byłem nominowany do tytułu „Trenera Miesiąca”, a dwa tygodnie później straciłem pracę. Nie mam do siebie żadnego żalu, aczkolwiek mogę mieć żal do ludzi, którzy zdecydowali o tym, że nie dano szansy wyjścia z małego kryzysu - wyjaśnił.

Marek Saganowski związał się z Wisłą Płock pod koniec ubiegłego sezonu PKO Ekstraklasy. W trudnej sytuacji otrzymał misję utrzymania zespołu w najwyższej klasie rozgrywkowej. Niestety Nafciarze spadli z ligi, a w tym sezonie mają walczyć o powrót.

Nowym szkoleniowcem, który zastąpił już Saganowskiego, jest Dariusz Żuraw.

- To była trudna, ale konieczna decyzja - mówił prezes klubu Piotr Sadczuk. - Muszę przyznać, że to jest bardzo trudna decyzja, bo zawsze trener jest takim liderem, generałem, przywódcą. Jest to dla mnie osoba naprawdę jak nie najważniejsza, to jedna z najważniejszych w klubie i zawsze takie decyzje i takie zmiany są bardzo trudne, tym bardziej, jeżeli są podejmowane w środku rozgrywek - tłumaczył.



Dariusz Żuraw główny cel ma jasno określony.

- Potencjał tego zespołu jest i trzeba to maksymalnie wykorzystać. Moim celem jest zdobyć jak najwięcej punktów do końca tej rundy, żeby sobie zostawić taką furtkę na rundę rewanżową, bo to ona będzie decydować. W tym roku jeszcze nic się nie rozstrzygnie - mówił.



Umowa szkoleniowca obowiązywać będzie do 30 czerwca 2025 z możliwością przedłużenia jej o rok.

Dariusz Żuraw urodził się 14 listopada 1972 roku w Wieluniu. Po zakończeniu udanej kariery zawodniczej (środkowy obrońca, 130 występów w ekstraklasie, 131 w Bundeslidze, 1 mecz w reprezentacji Polski), pierwsze szlify trenerskie zdobywał w klubie z rodzinnej miejscowości WKS Wieluń, awansując z nim z IV do III ligi. Następnie prowadził Odrę Opole i Miedź Legnica, a w latach 2014-2015 był asystentem Macieja Skorży w Lechu Poznań.

Następnie samodzielnie prowadził Znicz Pruszków i rezerwy Lecha, jesienią 2018 został tymczasowym trenerem pierwszej drużyny Kolejorza, a na koniec marca 2019 zatrudniono go już na stałe - tam pracował do kwietnia 2021, w tym czasie rywalizując m.in. w fazie grupowej Ligi Europy. Od lipca do grudnia 2021 prowadził Zagłębie Lubin, a w poprzednim sezonie kierował drużyną Podbeskidzia Bielsko-Biała.

Wraz z nowym trenerem do klubu przychodzi jego asystent Łukasz Becella. 44-latek pracował wcześniej z Dariuszem Żurawiem w Lechu Poznań i Zagłębiu Lubin, a ostatnio samodzielnie prowadził drugoligową Siarkę Tarnobrzeg.

