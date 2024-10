Race na meczu Wisły Płock. Klub przeprasza i zamyka trybunę Agnieszka Pazdecka-Maruszak 28.10.2024 12:50 Trybuna D ORLEN Stadionu im. Kazimierza Górskiego w Płocku będzie zamknięta do końca roku. To decyzja władz Wisły Płock po incydencie podczas niedzielnego meczu z Wisłą Kraków. W stronę kibiców z sektoru VIP poleciały race. Klubowi grożą teraz kary finansowe oraz zakaz udziału publiczności w kolejnych rozgrywkach.

Wisła Płock (autor: WISLA PLOCK SA)

Wisła Płock przeprasza kibiców za incydent podczas wczorajszego meczu z Wisłą Kraków. Decyzją władz klubu trybuna D ORLEN Stadionu im. Kazimierza Górskiego będzie zamknięta do końca roku.

To po incydencie, do którego doszło w niedzielę. Podczas meczu Wisły Płock z Wisłą Kraków na Orlen stadionie w Płocku w stronę kibiców z sektoru VIP poleciały race. Do zdarzenia doszło pod koniec meczu.

Środki pirotechniczne odpalili najprawdopodobniej kibice Wisły Płock. Część kibiców, w tym dzieci, zaczęło opuszczać w popłochu trybuny. Policja nie ma na szczęście zgłoszenia o osobach rannych, ale sprawdza monitoring z meczu, by ustalić sprawców zdarzenia.

Władze Wisły Płock wydały oświadczenie, w którym przepraszają kibiców za zaistniałą sytuację i potępiają takie działanie. Używanie podczas meczu materiałów pirotechnicznych jest bezwzględnie zakazane. Klubowi grożą w związku z tym kary finansowe oraz sankcja rozgrywania kolejnych meczów bez udziału publiczności - czytamy w oświadczeniu.

Decyzją klubu trybuna D ORLEN Stadionu zostanie zamknięta do końca roku, tj. na mecze Wisły Płock z Górnikiem Łęczna oraz z Wartą Poznań.

