Krzysztof Ratajski Sportowcem Września na Mazowszu w plebiscycie RDC! Łukasz Starowieyski 16.10.2023 11:36 Krzysztof Ratajski Sportowcem Września na Mazowszu. Darter z Warszawy w plebiscycie „Magazynu Sportowego RDC” wyprzedził wioślarza Dominika Czaję i piłkarza Legii Patryka Kuna.



Krzysztof Ratajski (autor: instagram)

Krzysztof Ratajski to pierwszy polski darter, który przebił się do czołówki światowej. We wrześniu odniósł jeden z największych sukcesów w karierze — wygrał w niemieckiej Jenie, prestiżowy turniej German Darts Open.

O Ratajskim pierwszy raz głośno zrobił się dwa lata temu, gdy doszedł do ćwierćfinału mistrzostw świata, za co zarobił ćwierć miliona złotych.

W naszym plebiscycie wyprzedził Dominika Czaję. Wioślarz AZS AWF Warszawa jest członkiem najlepszej polskiej osady. Czwórka podwójna zdobyła w tym roku w Belgradzie brązowy medal mistrzostw świata, rok wcześniej osada wróciła z mistrzostw ze złotem, w tym roku została też mistrzem Europy. Na trzecim miejscu uplasował się Patryk Kun, pomocnik Legii Warszawa.

Krzysztof Ratajski dołączył do listy sportowców, którzy w styczniu powalczą o tytuł Sportowca Mazowsza 2023 r.

