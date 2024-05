D. Tusk: zwróciłem się do ministra sprawiedliwości, by odebrać immunitet sędziemu Tomaszowi Szmydtowi

Zwróciłem się do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, by jak najszybciej odebrać immunitet sędziemu Tomaszowi Szmydtowi - powiedział premier Donald Tusk po posiedzeniu Kolegium ds. Służb Specjalnych. Dodał też, że zlecił przygotowanie raportu dotyczącego spraw „z poprzednich lat”. - Niektóre z tych spraw nie miały swojego dalszego ciągu. To niepokoi dziś polskie służby - powiedział Tusk.