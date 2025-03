Premier Donald Tusk po szczycie w Paryżu: Europa przestała być naiwna RDC 27.03.2025 15:36 Europa przestała być naiwna i zaczęła wierzyć w potrzebę budowania własnej siły — powiedział premier Donald Tusk po szczycie tak zwanej koalicji chętnych dotyczącym wsparcia dla Ukrainy. Szef rządu powiedział, że przywódcy 30 państw zaprezentowali w Paryżu identyczne stanowisko wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę, wsparcia dla Kijowa, podtrzymania sankcji na Rosję i utrzymania dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi.

Premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej w Ambasadzie RP w Paryżu (autor: PAP/Radek Pietruszka)

Premier RP Donald Tusk wziął udział w Paryżu w szczycie „koalicji chętnych” — państw sojuszniczych Ukrainy, z udziałem przedstawicieli UE i NATO.

Na razie nie ma konkretnych planów wysłania misji stabilizacyjnych na Ukrainę, ale Polska, tak czy inaczej nie weźmie na siebie ciężaru tego zadania. — Nie będzie polskiej misji wojskowej na Ukrainie — mówił Donald Tusk.

— Lotnisko w Jasionce to jest ten największy hub. Dziewięćdziesiąt procent całej pomocy idzie przez nasze przejście graniczne, więc mamy co robić. Ja z dużą satysfakcją przyjąłem słowa prezydenta Macrona, który nieponaglany powiedział to, o czym my mówimy od dłuższego czasu. Pomoc Ukrainie, a więc np. także wysłanie wojsk w celu stabilizacji pokoju nie może w żaden sposób osłabić możliwości obronnych wschodniej flanki, a więc naszej granicy, granicy Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii — powiedział premier.

Premier podczas obrad koalicji chętnych podkreślał, że trzeba znaleźć sposób na omijanie węgierskiego weta w Unii Europejskiej, które może blokować kolejne pakiety sankcji na Rosję.

Po szczycie premier Donald Tusk i prezydent Francji Emmanuel Macron rozmawiali w cztery oczy.

— Finalizujemy powoli traktat między Polską a Francją. Mam nadzieję, że niedługo będziemy gotowi podpisać go. Na razie nie zdradzę szczegółów, ale wiele na to wskazuje, że może być to traktat przełomowy, jeśli chodzi o wzajemne gwarancje bezpieczeństwa. Więc to byłby także kolejny krok na rzecz urealnienia tego, co my nazywamy gwarancjami bezpieczeństwa dla Europy, dla Polski — dodał Tusk.

Rozmowy w Paryżu dotyczyły też relacji między Europą a Stanami Zjednoczonymi. Według premiera Tuska należy przekonać administrację w Waszyngtonie, że Władimir Putin nie jest zainteresowany faktycznym przerwaniem ognia na Ukrainie i dlatego mnoży kolejne warunki. Jednym z nich ma być zniesienie wszelkich sankcji na Rosję.

