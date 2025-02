D. Tusk: każdy, kto gości w Polsce i w sposób brutalny narusza prawo, będzie deportowany RDC 07.02.2025 15:14 Zwróciłem się do MSWiA i MS, aby przedstawili szybki plan natychmiastowej reakcji na przestępczość zorganizowaną w wykonaniu obcokrajowców. Każdy, kto gości w Polsce i w sposób brutalny narusza prawo, będzie deportowany z Polski - powiedział premier Donald Tusk. Tusk podkreślił, że "w najbliższych dniach te decyzje będą miały praktyczny wymiar".

Premier Donald Tusk (autor: PAP/Adam Warżawa)

W czwartek i piątek w Gdańsku wizytę składa kolegium komisarzy, czyli cały skład Komisji Europejskiej. Podczas piątkowej konferencji prasowej w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku wraz z szefową Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, Tusk został zapytany o kwestie związane z paktem migracyjnym.

Odpowiadając poruszył temat przestępczości wśród migrantów i zadeklarował, że podjął już decyzję w tej sprawie.

"Zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz ministra sprawiedliwości, aby przedstawili taki szybki plan natychmiastowej reakcji na przestępczość zorganizowaną i taką agresywną w wykonaniu obcokrajowców. Każdy, kto gości w Polsce, korzysta z naszej gościny i w sposób brutalny narusza prawo, będzie deportowany z Polski" - oświadczył szef rządu.

Tusk podkreślił, że "w najbliższych dniach te decyzje będą miały praktyczny wymiar".

Premier Donald Tusk powiedział na konferencji prasowej w Europejskim Centrum Solidarności, że podczas spotkania poruszył wątek paktu migracyjnego. Podkreślił, że "Polska, goszcząc blisko dwa miliony uchodźców z Ukrainy, jest państwem w szczególnej sytuacji".

"Powiedziałem to Polakom niedawno w sposób jednoznaczny i powtórzyłem to dzisiaj pani przewodniczącej (Ursuli von der Leyen). I cieszę się, że moja argumentacja znalazła słuch i zrozumienie, że Polska nie będzie implementowała paktu migracyjnego w sposób, który by spowodował dodatkowe jakiekolwiek kwoty migrantów w Polsce" - oświadczył Tusk.

Premier zadeklarował gotowość, by "współpracować z każdym na rzecz ochrony Europy przed nielegalną migracją".

