Premier: Polska, Europa i świat znowu znalazły się na dramatycznym rozstaju RDC 15.05.2024 18:38 Polska, Europa, świat znalazły się znowu na dramatycznym rozstaju dróg. Każdego dnia jesteśmy świadkami przemocy, agresji. Potrzebujemy dziś pełnej mobilizacji i takiego przemyślanego, głębokiego patriotyzmu – powiedział premier Donald Tusk podczas spotkania z weteranami bitwy o Monte Cassino, odnosząc się do zamachu na słowackiego premiera Roberta Ficę.

W środę po południu premier spotkał się z kombatantami, uczestniczącymi w działaniach II wojny światowej w tym w bitwie o Monte Cassino. Na początku spotkania odniósł się do zamachu na słowackiego premiera Roberta Ficę, który został w środę postrzelony po wyjazdowym posiedzeniu rządu.

– Żyjemy w innych czasach, niż wypadło wam żyć i walczyć. Dawaliście świadectwo największej odwagi i poświęcenia po to, żeby kolejne pokolenia takiej ceny płacić nie musiały. (...) Polska, Europa, świat znalazły się znowu na dramatycznym rozstaju dróg. W każdym miejscu, każdego dnia jesteśmy świadkami przemocy, agresji. Za naszą granicą toczy się krwawa wojna – powiedział premier, zwracając się do weteranów.

Jak mówił, tak jak weterani dawali z siebie wszystko, „tak dzisiaj chcielibyśmy, by ludzie w Polsce o tym pamiętali”.

– Mam głęboką nadzieję, choć dzisiaj trudno o nadzieję, że ludzie młodzi, w takim wieku, w jakim wy byliście wtedy, kiedy walczyliście pod Monte Cassino, nie będą musieli płacić takiej ceny. Ale tak jak ten dzisiejszy zamach i inne informacje każdego dnia, wszystko wskazuje na to, że potrzebujemy pełnej mobilizacji i takiego przemyślanego, głębokiego patriotyzmu – podkreślił szef rządu.

Służba ojczyźnie

– W każdej chwili możemy spodziewać się rzeczy zupełnie niesłychanych - tak jak wojna spadła na nas niespodziewanie ponad 80 lat temu, tak jak wojna na Ukrainie spadła na nas w jakimś sensie również niespodziewanie, bo przecież nikt nie sądził, że kilkadziesiąt lat po II wojnie światowej ta wojna trafi do naszych granic – podkreślił premier.

– Dobrze by było, żeby wasza obecność - obecność polskich bohaterów w Polsce, za chwile w tym świętym dla każdego Polaka miejscu (na Monte Cassino – przyp. red.) była też takim znakiem. Żeby wszyscy w Polsce pamiętali o tym, co znaczy służba ojczyźnie. Jak każdego dnia, w każdej chwili trzeba być zmobilizowanym, czujnym, że nikt nam wolności, niepodległości nie podarował na zawsze, i czasami trzeba czynów bohaterskich – dodał Tusk.

Jak zaznaczył, „na co dzień trzeba takiego codziennego bohaterstwa - to znaczy wiary w ojczyznę i w to, że ojczyzna jest warta każdego wysiłku każdego z nasz”.

– Chciałbym, żeby wasza obecność była przesłaniem dla Polski, i w jakimś sensie dla Europy, że my Polacy jesteśmy niezależnie od tego, co się dzieje wokół nas, co się dzieje w tym coraz bardziej burzliwym świecie, że jesteśmy gotowi (...) naśladować was w tym, co pokazaliście światu 80 lat temu – zwrócił się do weteranów Tusk.

Po spotkaniu z premierem weterani udają się do Włoch na obchody 80. rocznicy bitwy o Monte Cassino, które odbędą się w dniach od 17 do 21 maja. Hołd żołnierzom 2. Korpusu Polskiego generała Władysława Andersa oddadzą przedstawiciele władz Polski i Włoch, w tym prezydent Andrzej Duda.

W sobotę 18 maja, w 80. rocznicę bitwy o Monte Cassino, na Polskim Cmentarzu Wojennym na wzgórzu, u stóp opactwa benedyktynów, rozpocznie się o godzinie 16:00 polowa msza święta połączona z odczytaniem apelu poległych oraz ceremonią złożenia wieńców i kwiatów. Obecni będą: prezydent Andrzej Duda, przedstawiciele polskiego rządu i parlamentu, Wojska Polskiego oraz władz Włoch. W mszy udział weźmie kilka tysięcy osób, wśród nich rodziny kombatantów, reprezentanci Polonii i harcerze.

Bitwa o Monte Cassino

Bitwa pod Monte Cassino, nazywana także „bitwą o Rzym”, trwała od 17 stycznia do 19 maja 1944 r. i składała się z czterech bojów pomiędzy wojskami alianckimi a Niemcami w rejonie klasztoru na Monte Cassino. Bitwa uznawana jest za jedną z najbardziej zaciętych w okresie II wojny światowej. W szeregach aliantów walczyli Amerykanie, Brytyjczycy, Nowozelandczycy, Hindusi, Francuzi oraz 2. Korpus Polski pod dowództwem gen. Władysława Andersa.

18 maja 1944 r. po niezwykle zaciętych walkach żołnierze 2. Korpusu Polskiego zdobyli wzgórze Monte Cassino wraz ze znajdującym się nad nim klasztorem. W bitwie zginęło 923 polskich żołnierzy, 2931 zostało rannych, a 345 uznano za zaginionych.

Kilka dni po zdobyciu Monte Cassino wojska alianckie przełamały linię Gustawa na całym pasie natarcia. Kilka dni później wojska alianckie przełamały linię Gustawa w całym pasie natarcia. 4 czerwca 1944 r. do Rzymu wkroczyły oddziały amerykańskie.

