Premier Słowacji został postrzelony po wyjazdowym posiedzeniu rządu RDC 15.05.2024 15:17 Premier Słowacji Robert Fico został postrzelony w środę w miejscowości Handlova na zachodzie kraju, gdzie odbywało się wyjazdowe posiedzenie rządu. Rannego przewieziono do szpitala. Jak podaje telewizja TA3, domniemany napastnik został spacyfikowany i zatrzymany przez policję.

Pilne (autor: RDC)

Premier Słowacji Robert Fico postrzelony po wyjazdowym posiedzeniu rządu w miejscowości Handlova. Jak podają słowackie media, podejrzany sprawca postrzelenia szefa rządu został ujęty.

Według relacji świadków Fico wyszedł przed Dom Kultury, gdzie odbywało się posiedzenie rządu, i witał się z ludźmi, gdy padło kilka strzałów. Funkcjonariusze ochrony podnieśli premiera z ziemi i przenieśli go do samochodu, którym odjechali wraz z politykiem do szpitala.

Policja otoczyła kordonem okolicę, a Dom Kultury został ewakuowany. O bezpieczeństwo pozostałych członków rządu zadbała ochrona.

