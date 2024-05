Patoparkowanie przy Dworcu Zachodnim. Ponad 200 interwencji SM w ciągu 3 miesięcy

Ponad 200 interwencji Straży Miejskiej w związku z nielegalnym parkowaniem na pętli przy Dworcu Zachodnim — dowiedziało się Radio dla Ciebie. To dane tylko z ostatnich trzech miesięcy. Samochody blokują tam krańcowy przystanek, przez co autobusy muszą zatrzymywać się na jezdni. To z kolei wpływa na bezpieczeństwo pasażerów i jednocześnie paraliżuje ruch wokół dworca autobusowego.