Autobusy bez dostępu do przystanku przez nielegalne parkowanie. Problem przy Dworcu Zachodnim

Nie mogą podjechać po pasażerów na przystanek, bo ten blokują kierowcy osobówek. Tak jest przy Dworcu Zachodnim. Autobusy muszą zatrzymywać się na jezdni, bo na pętli nielegalnie zatrzymują się samochody. Znamy sytuację i zgłosiliśmy ją do służb, to oni powinni to kontrolować - mówi nam rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego Tomasz Kunert.