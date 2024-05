Wiedeń w Warszawie, Warszawa w Wiedniu. Od poniedziałku 33. Festiwal Mozartowski RDC 08.05.2024 12:50 Wielkie święto muzyki poważnej w Warszawie. 13 maja rozpocznie się Festiwal Mozartowski organizowany przez Warszawską Operę Kameralną. To już 33. edycja wydarzenia, które jest organizowane od 1991 roku. Będą wspaniałe koncerty, wystąpią znakomici muzycy, a wszystko wokół wiedeńskiego klasyka - Wolfganga Amadeusza Mozarta. Na trzy dni festiwal zawita także do stolicy Austrii.

Festiwal Mozartowski w Warszawie, którego patronem jest jeden z największych kompozytorów w historii muzyki, dołącza do miast i festiwali, które są organizowane na całym świecie m.in. Mozart Week w Salzburgu, Mozartfest w Würzburgu, LvivMozart, Midsummer Mozart Festival w San Francisco czy Mostly Mozart Festival w Nowym Jorku. W tym roku festiwal Warszawskiej Opery Kameralnej na trzy wieczory zawita także to samej stolicy muzyki mozartowskiej - do Wiednia.

Festiwal zacznie się 13 maja w Filharmonii Warszawskiej. Podczas koncertu inauguracyjnego, o godzinie 20:00 będzie można usłyszeć najsłynniejsze mozartowskie arie i duety - usłyszymy m.in. "Don Giovanniego", "Cosi fan tutte", "Uprowadzenie z seraju", "Idiomeneę" czy "Łaskawość Tytusa". Wystąpi sopranistka Jessica Pratt i tenor Petr Nekoranec. Będzie im towarzyszyły Orkiestra Instrumentów Dawnych Warszawskiej Opery Kameralnej pod batutą Michała Maciaszyka.

Warszawska Opera Kameralna w Wiedniu

19 maja w słynnej Wiener Musikverein Jessica Pratt (sopran) oraz Petr Nekoranec (tenor) – z towarzyszeniem orkiestry MACV pod dyrekcją Michała Maciaszczyka – wykonają arie i duety z „Don Giovanniego”, „Uprowadzenia z seraju”, „Idomeneo” czy „Łaskawości Tytusa”.

Dzień później – w obleganym przez turystów Mozarthaus (który kompozytor wynajmował w Wiedniu najdłużej i w którym napisał słynne „Wesele Figara”) – nasi muzycy wykonają program zatytułowany „Mozartian Dialogues: From Strings to Winds” (kwartety smyczkowe KV 155-158 oraz „Divertimento B-dur” KV 240).

21 maja w wiedeńskiej Hofburgkapelle orkiestra MACV pod dyrekcją Adama Banaszaka wykona trzy ostatnie mozartowskie symfonie (39. Es-dur, 40. G-moll i 41 C-dur).

Co w Warszawie?

W Warszawie melomanów i miłośników muzyki Mozarta przez prawie dwa miesiące czekają nie lada atrakcje. Koncerty, spektakle, wydarzenia specjalne (koncert inauguracyjny w Filharmonii Narodowej 13 maja, oraz finałowa gala w Teatrze Polskim 30 czerwca), warsztaty, spotkania, Mozart Editions lubianej przez widzów Snack Opera.

Na szczególną uwagę zasługuje koncert powołanej na festiwal Młodzieżowej Orkiestry Mozartowskiej (złożonej z najzdolniejszych uczniów szkół muzycznych z całej Polski) oraz Noc Muzeów 18 maja – ze specjalnym mozartowskim programem skierowanym także dla najmłodszych.

