Pożar w wieżowcu przy Twardej. Ewakuowano 739 osób

🔥Pożar w #Warszawa, budynek 32 kondygnacje nadziemne i 5 podziemnych.

Do pożaru doszło w pomieszczeniach technicznych w części podziemnej. Z budynku ewakuowano ok. 300 osób. Na miejscu działa ok. 60 strażaków PSP🧑‍🚒🚒