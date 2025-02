Trener Wisły Płock: naszym celem jest awans do Ekstraklasy Agnieszka Pazdecka-Maruszak 13.02.2025 20:36 Naszym celem jest awans do Ekstraklasy — mówił na konferencji trener Wisły Płock Mariusz Misiura przed wiosenną rundą 20. kolejki Betclic 1. Ligi. W niedzielę „Nafciarzy” czeka wyjazdowe starcie z Chrobrym Głogów. — Uważam, że ich miejsce w tabeli nie do końca odzwierciedla, jaki tam jest potencjał — zaznaczył trener.

Prezentacja piłkarzy Wisły Płock przed sezonem (autor: RDC)

W najbliższą niedzielę Wisłę Płock czeka wyjazdowe starcie z Chrobrym Głogów. To będzie inauguracja wiosennej rundy 20. kolejki Betclic 1. Ligi. Trener Wisły Płock podkreślił podczas konferencji prasowej, że ich celem jest awans do Ekstraklasy.

Zdaniem Mariusz Misiury, Głogów jest zespołem niedoszacowanym.

— Ja sobie cenię każdego z piłkarzy, który dołączył do Głogowa. Uważam, że tworzą bardzo ciekawą drużynę. Uważam, że ich miejsce w tabeli nie do końca odzwierciedla, jaki tam jest potencjał. Patrząc, jak ta drużyna się tutaj u nas zaprezentowała w Płocku, gdzie wygraliśmy 2-1, to uważam, że zagrała na tyle dobrze, że dzisiaj ich sytuacja w tabeli jest dla mnie zaskoczeniem i wydaje mi się, że powinien być dużo wyżej — powiedział Misiura.

Trener dodał, że są skoncentrowani na przygotowaniach.

— My chcemy zwrócić uwagę tylko i wyłącznie na siebie. Oczywiście z szacunkiem podejdziemy do każdego rywala, ale najważniejsze jest to, jak my się będziemy prezentowali, jak my się przygotowujemy do tego meczu. I kluczem jest nasze podejście. Nie ujmując żadnemu przeciwnikowi, szanując każdego, my musimy w jakiś sposób wysilać się o swoje marzenia, wierząc w to, co robimy — dodał.

Mecz z Głodowem w odbędzie się w niedzielę o godz. 17:00.

Czytaj też: Iga Świątek w ćwierćfinale WTA w Dosze. Pokonała Lindę Noskovą