Dodatkowe 14 mln zł na stadion w Płocku. Większość radnych za zabezpieczeniem kwoty Katarzyna Piórkowska 28.09.2023 21:55 Płoccy radni dołożyli 14 mln złotych na stadion piłkarski. Większość była za zabezpieczeniem takiej kwoty w budżecie miasta na poczet waloryzacji wynagrodzenia dla wykonawcy budowy - firmy MIRBUD. Możliwe, że kwota będzie inna, bo negocjacje jeszcze się toczą - wyjaśnia wiceprezydent Płocka Artur Zieliński.

Stadion Wisły Płock (autor: Andrzej Nowakowski/Facebook)

Dodatkowe 14 mln zł są w stanie dołożyć radni na stadion w Płocku. Konieczna jest waloryzacja wynagrodzenia dla firmy MIRBUD, która jest wykonawcą inwestycji.

- Negocjacje w Sądzie Polubownym Prokuratorii Generalnej jeszcze się toczą i nie wiadomo, ile miasto będzie musiało dopłacić, ale 14 mln zł to kwota, która wynika ze wskaźnika GUS - wyjaśnia wiceprezydent Płocka Artur Zieliński. - Podczas mediacji obie strony przedstawiły swój materiał dowodowy. My również przedstawiliśmy swój materiał dowodowy oparty na wskaźniku publikowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Z tego wzoru wyszła kwota, która jest maksymalną kwotą, którą my możemy w ramach waloryzacji zapłacić - mówi.



Dotąd stadion kosztował 174 mln zł. Negocjacje z MIRBUD-em powinny zakończyć się w przyszłym miesiącu. Wtedy dowiemy się, jaki będzie ostatecznie koszt budowy.

Czytaj też: Wykonawca stadionu dla Wisły Płock chce dopłaty od miasta