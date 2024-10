Warsztaty kulinarne XIII Dni Osób z Niepełnosprawnościami miasta Legionowo i powiatu Legionowskiego, edycja 2024 zakończone! 17.10.2024 15:50 W dniach 28, 29 sierpnia oraz 15 października 2024 roku w Legionowie odbyły się warsztaty kulinarne XIII Dni Osób z Niepełnosprawnościami Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego zorganizowane przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie i Fundację „Promień Słońca” w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie. Tegoroczna edycja była nie tylko okazją do kulinarnej nauki, ale również do wspólnej integracji oraz celebracji codziennych umiejętności osób z niepełnosprawnościami.

Warsztaty rozpoczęły się w środę, 28 sierpnia 2024 roku. Pierwszy dzień wydarzenia przewidziany był dla podopiecznych Koła Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Legionowie. Przygotowane zostały proste, a jednocześnie smaczne posiłki. W menu znalazł się: jogurt owocowy na maślance, naleśniki z serem, krokiety z mięsem, zapiekanki z pieca. Drugiego dnia warsztatów tj. w czwartek 29 sierpnia do pracowni zawitali uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej Św. Rity, podopieczni Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z Legionowa oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Serocku. Wspólnie przygotowali: lemoniadę, knedle ze śliwką i gofry.

Warsztaty poprowadziły panie Agnieszka Piwowarska, Grażyna Bitowska oraz Anna Elert-Markowska z Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie.

15 października 2024 roku przeprowadzono trzecie spotkanie w ramach warsztatów. Tym razem dla uczniów klas PDP Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie. Prowadzącymi byli wolontariusze z Koła Gospodyń Wiejskich Skubianka. Zaprezentowali swoje tradycyjne przepisy i uczyli uczestników, jak je samodzielnie przygotować. Gwiazda filmowa, teatralna oraz wokalistka Sonia Bohosiewicz wniosła w to spotkanie radość, zabawę i entuzjazm. Prowadzący stworzyli niepowtarzalną atmosferę zachęcającą do tworzenia wspaniałych posiłków.

Całość zakończyła się wspólną konsumpcją przygotowanych potraw. Uczestnicy, oprócz gotowania, również uczyli się podstawowych zasad higieny w kuchni, takich jak mycie rąk oraz zakładanie rękawiczek, czepków i fartuchów.

Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody w postaci albumów kulinarnych podarowanych przez Hurtownię Taniej Książki mc2 ze Skrzeszewa, sieć księgarni Tak czytam.

Tegoroczne warsztaty kulinarne w ramach XIII Dni Osób z Niepełnosprawnościami to doskonała okazja do wspólnej integracji, nauki nowych umiejętności oraz radosnej zabawy. Organizatorzy, wolontariusze oraz uczestnicy z pewnością przyczynili się do stworzenia niepowtarzalnej atmosfery. Dzięki takim inicjatywom osoby z niepełnosprawnościami mogą w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, jednocześnie rozwijając swoje zainteresowania i pasje. Warsztaty kulinarne to nie tylko gotowanie – to także budowanie więzi, rozwijanie umiejętności współpracy oraz wspólne przeżywanie sukcesów, które zostały nagrodzone zarówno uśmiechem, jak i symbolicznymi upominkami.