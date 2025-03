Odkryj moc dźwięków – Gala TuneYourMind – "Jak muzyka wpływa na życie człowieka?" 04.03.2025 13:34 Gala TuneYourMind odbędzie się 28 marca 2025 roku w godzinach 10:30-13:10 w sali widowiskowej Terminala Kultury Gocław. Wydarzenie ma na celu ukazanie, jak muzyka może wspierać zdrowie psychiczne, emocjonalne oraz poprawiać koncentrację. Podczas gali przewidziano szereg działań, które pozwolą uczestnikom zrozumieć, jak świadome korzystanie z muzyki może stać się skutecznym narzędziem w walce ze stresem i budowaniu wewnętrznej harmonii.

Projekt TuneYourMind to inicjatywa, która ma na celu zgłębianie wpływu muzyki na człowieka i jego życie. Misją projektu jest pomoc w radzeniu sobie z codziennymi wyzwaniami oraz bardziej złożonymi problemami, oferując muzykę jako narzędzie wsparcia. Inicjatywa powstała w ramach olimpiady "Zwolnieni z Teorii" i realizowana jest we współpracy z ING Bankiem Śląskim oraz Fundacją ING Dzieciom w ramach programu partnerskiego "Krok do przodu". Cały zespół projektu składa się z młodzieży, która z pasją i zaangażowaniem pracuje nad tym przedsięwzięciem.