"Między pasją a rozpaczą" – dżentelmen z Folwarku Wilhelmów. Zagadka Stanisława Wilhelma Lilpopa. 02.04.2025 12:36

Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów zaprasza na niezwykłą wystawę poświęconą Stanisławowi Wilhelmowi Lilpopowi – ojcu Anny Iwaszkiewiczowej, najmłodszemu synowi wybitnego przemysłowca; podróżnikowi, zapalonemu fotografowi i fundatorowi Stawiska. Ekspozycja "Między pasją a rozpaczą" przybliża burzliwe losy tej fascynującej postaci, od genealogii przez prywatne zainteresowania, ulubione aktywności i najważniejsze osobiste relacje, po dramatyczny koniec.

Na wystawie prezentujemy unikatowe dokumenty, fotografie, listy oraz osobiste pamiątki Lilpopa, które rzucają szersze światło na jego działalność oraz pasje. Zwiedzający będą mogli zanurzyć się w atmosferę początku XX wieku, poznając nie tylko bogate dziedzictwo rodu Lilpopów, ale także zajęcia typowe dla jego klasy społecznej.

Ekspozycja jest częścią obchodów Roku Lilpopa na Mazowszu, akcentującego wkład tej wybitnej rodziny w rozwój kultury i przemysłu oraz Jubileuszu Stulecia Podkowy Leśnej, której Lilpop był współzałożycielem.

Otwarcie wystawy odbędzie się w niedzielę, 6 kwietnia o godzinie 17:00, a ekspozycję będzie można oglądać do 31 sierpnia 2025r. W ramach wernisażu zaplanowaliśmy również spotkanie "Narodziny miasta" z udziałem Grzegorza Piątka i Filipa Springera, w trakcie którego porozmawiamy o genezie pomysłów na miasto z przełomu wieków; o tym, co do dziś zostało z idei E. Howarda oraz wspólnie zastanowimy się nad źródłami inspiracji Stanisława Wilhelma Lilpopa.

Więcej informacji: https://stawisko.pl/