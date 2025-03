Toksyczne związki, romantyczne oszustwa, ghosting – czy jesteśmy bezbronni? Premiera książki "Prawo do szczęścia. Miłość w erze swipingu" 12.03.2025 11:26 Czy jedno przesunięcie palcem w prawo może zmienić całe życie? Albo zapoczątkować koszmar, który kończy się złamanym sercem i pustym kontem bankowym? Sylwia Bobińska, zaangażowana obserwatorka relacji międzyludzkich, w swojej najnowszej książce "Prawo do szczęścia. Miłość w erze swipingu" pokazuje, że randkowanie w XXI wieku to nie tylko szansa na miłość, ale też pułapka pełna manipulacji, oszustw i niebezpieczeństw.

Aplikacje randkowe zmieniły sposób, w jaki poznajemy ludzi, ale czy na pewno na lepsze? Bobińska, opierając się na licznych wywiadach, które przeprowadziła, oraz własnych doświadczeniach, odsłania kulisy współczesnego randkowania, demaskuje mechanizmy manipulacji i ostrzega przed toksycznymi schematami. To książka, która nie tylko otwiera oczy, ale także daje narzędzia, by chronić siebie – i swoje serce.

"Prawo do szczęścia" to nie tylko wnikliwa analiza aplikacji randkowych, ale przede wszystkim przewodnik po świecie współczesnych relacji międzyludzkich, pełnym obietnic, red flagów i emocjonalnych pułapek.

Z tej książki dowiesz się:

jak rozpoznać toksycznych partnerów i manipulacje na Tinderze oraz w innych aplikacjach randkowych,

jakie sygnały ostrzegawcze powinny wzbudzić twoją czujność,

dlaczego randkowanie online może być trudniejsze i bardziej ryzykowne, niż się wydaje.

Już przed premierą książka pobudziła liczne media do dyskusji na temat współczesnej miłości w trybie online. Jak przyznaje Marta Kutkowska, redaktorka ELLE.pl: – Współczesne randkowanie to prawdziwe pole minowe – jedna zła decyzja może skończyć się złamanym sercem, a w najgorszym wypadku… pustym kontem bankowym. I dodaje: – Miłość w erze aplikacji to nie tylko motyle w brzuchu, ale tez niekończąca się gra, w której łatwo paść ofiarą manipulacji, ghostingu czy perfidnych oszustw. Ta książka to przewodnik po meandrach nowoczesnych relacji i tarcza ochronna dla każdej kobiety, która chce znaleźć miłość i nie dać się wykorzystać. Pełna ostrzeżeń, porad i prawdziwych historii, które otworzą Ci oczy – bo w świecie randek online nie wszystko jest takie, jak się wydaje.

Na wartość tytułu autorstwa Sylwii Bobińskiej zwraca uwagę także Elżbieta Turlej, reporterka "Newsweeka": – Korzystanie z aplikacji randkowych wymaga dziś wiedzy i doświadczenia. Trzeba omijać oszustów romantycznych, umiejętnie demaskować narcyzów i pospolitych krętaczy. Książka Sylwii Bobińskiej pokazuje nie tylko jak to robić, ale tez zrozumieć techniki ich manipulacji. I w porę zablokować ich i usunąć.

Patronat medialny nad książką objęły: dlaLejdis.pl, eWenus.pl, PrawoKobiet.pl, Polskie Radio RDC, Imperium Kobiet, MagazynKobiet.pl, Obcasy.pl, Międzynarodowe Stowarzyszenie Odważne Kobiety, GentleWoman.eu, Szczypta Luksusu by Ilona Adamska.

Sylwia Bobińska, "Prawo do szczęścia. Miłość w erze swipingu", BookEdit 2025.