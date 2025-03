XXVIII Konkurs Muzyczny DEBIUTY 2025

Początek kwietnia 2025 r. należeć będzie do młodych amatorskich zespołów wokalnych, wokalno – instrumentalnych, solistów i instrumentalistów działających na terenie województwa mazowieckiego. Za sprawą kolejnej edycji Konkursu Muzycznego DEBIUTY dzieci i młodzież z naszego regionu będą miały okazję pokazać swoje umiejętności muzyczne w prezentacjach wokalnych i instrumentalnych. To wspaniałe wydarzenie, dzięki któremu propagujemy kulturę muzyczną wśród dzieci i młodzieży, daje młodym wykonawcom autentyczną okazję do wyrażania swoich emocji poprzez uniwersalny język, jakim jest muzyka.