Nagroda Młodych Dziennikarzy im. Andrzeja „Ibisa” Wróblewskiego została wręczona! 20.06.2024 09:18 12 czerwca 2024 r. w Domu Dziennikarza przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie odbyła się uroczysta Gala Nagrody Młodych Dziennikarzy im. Andrzeja „Ibisa” Wróblewskiego. Nagroda Ibisa została ustanowiona przez Oddział Warszawski Zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej.

6 Nagroda Młodych Dziennikarzy (autor: Krzysztof Żuczkowski)

Nagroda Młodych Dziennikarzy im. Andrzeja „Ibisa” Wróblewskiego to wyróżnienie Oddziału Warszawskiego SDRP ustanowione z myślą o szczególnym wyróżnianiu młodych dziennikarzy związanych ze stolicą i Mazowszem.

Galę prowadziła redaktor Zofia Czernicka. Wydarzenie uświetnił mini-koncert wybitnej piosenkarki i kompozytorki Elżbiety Wojnowskiej, wdowy po Andrzeju „Ibisie” Wróblewskim.

Dla wszystkich uczestników konkursu przygotowane były dyplomy z podziękowaniami udziału, które wręczyli prof. Jerzy Bralczyk i prof. dr hab. Tadeusz Kononiuk.

Kapituła Nagrody w składzie: Tomasz Miłkowski, Jerzy Bralczyk, Elżbieta Wojnowska, Tadeusz Kononiuk, Barbara Janiszewska, Marek Kuliński, Adam Sęczkowski wyróżniła autorów, których twórczość cechują wysokie walory dziennikarskie, dbałość o piękno wypowiedzi i rzetelność w połączeniu ze świeżością spojrzenia. Werdykt jury przedstawił pomysłodawca i inicjator całego przedsięwzięcia red. Adam Sęczkowski.

Laureatką Nagrody Głównej II-ej edycji Nagrody Ibisa została Paulina Filipiec (Goniec.pl) za reportaż "Rozbite". Pani Paulina pisała o problemach, z jakimi zmaga się Centrum Pomocy Dzieciom Podhale i Fundacja PoWer. „To dla mnie niezwykle ważna nagroda. Reportaż "Rozbite" to historia Centrum Pomocy Dzieciom na Podhalu, które miało zostać zamknięte ze względu na brak dofinansowania. To prywatny, emocjonalny tekst o moich rodzinnych stronach, a także pierwszy reportaż, jaki napisałam w ogóle. Trzy dni temu dowiedziałam się, że ośrodek został zamknięty w marcu. Nagroda Główna to dla mnie szczególny impuls do działania i opisywania takich historii” – powiedziała Pani Paulina.

Drugie miejsce w Konkursie przypadło Panu Julianowi Mordarskiemu (Dziennik Trybuna), a trzecie ex aequo Maja Ciężkowska, Martyna Kucybała oraz Agnieszka Żylińska (wszystkie Panie z Politics Now).

Nagrody główne w Konkursie wręczyli: Elżbieta Wojnowska, Tomasz Miłkowski i Adam Sęczkowski. Laureaci otrzymali specjalne dyplomy i plakaty, których projektantem jest artysta grafik Janusz Golik. Książki pt. „Byki i byczki” autorstwa Patrona Nagrody Andrzeja Wróblewskiego wręczyła Elżbieta Wojnowska.

Gratulacje wyróżnionym złożyli: prof. Jerzy Bralczyk, członek honorowy Kapituły Konkursu, prof. dr hab. Tadeusz Kononiuk - Kierownik Katedry Prawa Mediów na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, Jerzy Domański - Przewodniczący Zarządu Głównego SDRP, Marta Milewska - rzecznik prasowy oraz Zastępca Dyrektora Kancelarii Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Adama Struzika oraz Krystyna Krzekotowska – wiceprezes Światowego Kongresu Polaków oraz publicysta i dziennikarz Piotr Gadzinowski. Odczytany został list Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Hanny Wróblewskiej.

Na zakończenie Tomasz Miłkowski - Przewodniczący SDRP Oddziału Warszawskiego podziękował wszystkim uczestnikom Gali i zaprosił do udziału w III-ej edycji Nagrody Młodych Dziennikarzy im. Andrzeja „Ibisa” Wróblewskiego.