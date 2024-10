Jazz & More MOXO Warsaw Festival 04.10.2024 15:56 Po wielkim sukcesie pierwszej i drugiej edycji festiwalu Jazz & More już z początkiem października ponownie zaprosimy Państwa do świata wyjątkowych dźwięków i emocji. Zapraszamy na jesienną edycję festiwalu. Festiwal skupi w jednym miejscu najlepszych polskich artystów wypełniając jazzowym brzmieniem industrialne przestrzenie Fabryki Norblina.

1

Po wielkim sukcesie pierwszej i drugiej edycji festiwalu Jazz & More już z początkiem października ponownie zaprosimy Państwa na jesienną edycję festiwalu do świata wyjątkowych dźwięków i emocji.

W sercu tego wyjątkowego festiwalu bije MOXO - restauracja i klub muzyczny w zrewitalizowanym budynku dawnej Hali Odlewni.

Jazz & More MOXO Warsaw Festival – Trzecia edycja festiwalu (6 października – 8 grudnia 2024)

Na festiwalowej scenie usłyszycie Państwo nie tylko największych artystów polskiej sceny jazzowej, ale również nominowaną do Grammy chilijską saksofonistkę Melissę Aldanę czy Marcina Wyrostka z projektem Ethno Coloriage.

Organizatorem festiwalu jest MOXO - restauracja i klub muzyczny w zrewitalizowanym budynku dawnej Hali Odlewni Fabryki Norblina, która nie raz gościła już wyjątkowe wydarzenia. Industrialne przestrzenie i spektakularna scena potęgują wrażenia podczas koncertów. Festiwal wpisał się na dobre w kalendarz wydarzeń klubu z dwiema odsłonami każdego roku.

Podczas Jazz & More MOXO Warsaw Festival przez dziesięć niezapomnianych wieczorów od października do grudnia, otoczeni najlepszymi brzmieniami przemierzycie niesamowitą muzyczną podróż.

Motto programu festiwalowego - "jedność w różnorodności" - jest nie tylko deklaracją wartości, ale także manifestem artystycznego doświadczenia. Wielokulturowe brzmienia Warszawy, gwiazdy o międzynarodowej sławie, zespoły w różnych konfiguracjach na jednej scenie - wszystko to składniki niepowtarzalnej mieszanki, która stworzy muzyczną aurę pełną kontrastów.

Gospodarzem festiwalu ponownie będzie jedyny w swoim rodzaju Tomasz Tłuczkiewicz - wieloletni dyrektor kultowego festiwalu Jazz Jamboree oraz Jazz nad Odrą, były wieloletni prezes Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego, znany dziennikarz radiowy, manager i producent muzyczny, promotor jazzu i konferansjer. Jak sam mówi: “Serdecznie zapraszam jazz fanów, a także wszystkich tych, którzy gustują w artystycznej rozrywce na najwyższym poziomie w eleganckich okolicznościach. Razem rozswingujmy kolejną jazzową miejscówkę w Warszawie.”

Na festiwalowej scenie wystąpią:

06.10 - Aga Zaryan „Polskie Piosenki”

13.10 - Stanisław Soyka & Arek Skolik Trio

20.10 - Piotr Wojtasik Quintet ft. Anna Maria Jopek

21.10 - Melissa Aldana Quartet

27.10 - Mateusz Gawęda Trio

03.11 - Kasia Pietrzko Trio

10.11 - Rodziewicz Quartet feat. Waglewski & DJ Chmielix

24.11 - Marcin Wyrostek "Ethno Coloriage"

01.12 - Atom String Quartet

08.12 - Marek Napiórkowski „KonKubiNap"