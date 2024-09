II Nadbużański Zlot Caravaningowy: “Poczuj gościnność, zostań naszym KAMPbasadorem!” – 27-29 września 2024 r. 04.09.2024 13:59 Z ogromną radością zapraszamy do udziału w II Nadbużańskim Zlocie Caravaningowym, który odbędzie się w dniach 27-29 września 2024 roku w Drohiczynie. To wyjątkowe wydarzenie ponownie odbędzie się pod hasłem: “Poczuj gościnność, zostań naszym KAMPbasadorem!”. Głównym celem zlotu jest promocja Podlasia Nadbużańskiego jako miejsca przyjaznego turystom caravaningowym.

W naszych działaniach stawiamy na trzy kluczowe filary, które najlepiej oddają charakter naszego regionu są to: rzeka Bug, gościnność oraz wielokulturowość. To właśnie te elementy będą centralnym punktem programu wydarzenia.

Atrakcje dla uczestników m.in:

Mikrowyprawy tematyczne: Uczestnicy zlotu będą mieli okazję wziąć udział w różnorodnych wycieczkach tematycznych, które przybliżą im bogactwo Podlasia. W ofercie znajdą się m.in. wyprawy kulinarne, przyrodnicze, wielokulturowe, aktywne, beztroskie i relaksujące. Zwiedzanie malowniczych miejsc, spotkania z lokalnymi producentami oraz degustacje regionalnych specjałów to tylko część zaplanowanych atrakcji.

Biesiada z lokalnymi przysmakami: Każdy z gości będzie mógł poczuć czym tak naprawdę jest słynna podlaska gościnność smakując przepyszne produkty prosto od naszych lokalnych producentów.

Pokazy filmów o Podlasiu: W sobotni wieczór zapraszamy na projekcje filmów, które prezentują piękno i różnorodność naszego regionu. Filmy zostały wybrane we współpracy z koordynatorem akcji "Filmowe Podlasie Atakuje".

Spotkania z pasjonatami i ekspertami: Goście zlotu będą mieli okazję spotkać się z lokalnymi liderami, pasjonatami, przyrodnikami i innymi osobami, które z zaangażowaniem promują i chronią dziedzictwo Podlasia Nadbużańskiego.

Podczas zeszłorocznej edycji, która również cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, wzięło udział ponad 120 osób. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, nie wszyscy chętni mogli uczestniczyć w zlocie. W tym roku miejsc mamy nieco więcej, ale zachęcamy do szybkiej rejestracji, gdyż zainteresowanie wydarzeniem jest bardzo duże. Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia profilu na facebook’u “LOT nad Bugiem”.

Zostań KAMPbasadorem Podlasia Nadbużańskiego! Dołącz do nas i poczuj wyjątkową gościnność tego niezwykłego regionu!

Kontakt do organizatora:

Lokalna Organizacja Turystyczna “LOT nad Bugiem”

Telefon: 664780791

E-mail: lotnadbugiem@gmail.com

Link do wydarzenia na facebook: https://www.facebook.com/events/420332273748114/?ref=newsfeed

Link do formularza zgłoszeniowego: https://docs.google.com/forms/d/1Wmdd7_E_-DjHw9sFVnRlvxgcnvG25TL6v2z2TelcrwE/viewform?fbclid=IwY2xjawEz_LJleHRuA2FlbQIxMAABHVeyYsbO1IQXzWWxs9BVq6DrVBZq19_W5qqRwml4BwchGbloTaPIoy2j2Q_aem_sg5xH4Gol0b5LrYBUvxWCw&edit_requested=true

Organizatorzy:

Lokalna Organizacja Turystyczna “LOT nad Bugiem”

Gmina Drohiczyn

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie

Partnerzy strategiczni:

Województwo Podlaskie

Polska Organizacja Turystyczna

Warszawskie Centrum Caravaningu