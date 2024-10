Gala Finałowa najprzyjaźniejszego Konkursu na rynku produktów dla dzieci 08.10.2024 10:59 2 października 2024 w Teatrze Capitol w Warszawie odbyła się Gala Finałowa XXII edycji Konkursu Świat Przyjazny Dziecku, najstarszego tego typu Konkursu organizowanego przez Komitet Ochrony Praw Dziecka.

Było to niezwykłe wydarzenie, które uhonorowało najlepszych z najlepszych – producentów, twórców, kreatorów zabawek, gier, pomocy naukowych, książek dla dzieci i młodzieży, a zarazem jest wstępem do kolejnej 23 edycji Konkursu, do której już teraz serdecznie zapraszamy! Zapisy już trwają!

Celem Konkursu jest wyróżnienie oraz docenienie produktów, miejsc, inicjatyw i platform, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju społecznego, poznawczego oraz emocjonalnego dzieci. KOPD dąży do promowania produktów o najwyższych standardach bezpieczeństwa i wartości, włączając w to książki, zabawki, multimedia, akcesoria szkolne, miejsca, inicjatywy oraz portale internetowe dedykowane najmłodszym.

KOPD to ogólnopolska organizacja pożytku publicznego, której działalność trwa już od 43 lata. Zajmuje się kompleksowym wsparciem dzieci i ich rodziców, oferując szeroki zakres bezpłatnych usług, w tym terapię psychologiczną, mediacje oraz porady prawne i pedagogiczne. KOPD współpracuje z instytucjami, organizacjami oraz oczywiście biznesem, prowadząc strategiczne projekty, do których należy powstały w 2002 roku Konkurs "Świat Przyjazny Dziecku".

DLACZEGO UDZIAŁ W KONKURSIE JEST TAK ISTOTNY?

Uczestnictwo w Konkursie to znacznie więcej niż tylko możliwość promocji produktów i zdobycia wartościowych doświadczeń edukacyjnych. To także aktywny udział w realnym wsparciu, ponieważ opłata konkursowa, którą wnosi się, przyczynia się do wsparcia codziennej pracy KOPD na rzecz dzieci i rodzin potrzebujących. Partnerom oferujemy także możliwość wykorzystania naszych mediów społecznościowych i korzystania z patronatów medialnych, które towarzyszą nam od wielu lat. Jest także możliwość informowania o przystąpieniu do Konkursu i nominacji do nagrody czy wyróżnienia.

Informacje na swiatprzyjaznydziecku.pl i kopd.pl oraz na mediach społecznościowych organizacji: profilu na FB, Instagramie i Linkedinie.

Fotorelacja z Gali Finałowej ŚPD: https://kobiecyfotograf.pic-time.com/-xxiiedycjakonkursuwiatprzyjaznydziecku/gallery

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do 23 edycji Konkursu!