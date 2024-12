„Ewa o Marii. Historia pewnej książki” - wystawa czasowa Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie 10.12.2024 09:52 Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie otwiera nową wystawę czasową - „Ewa o Marii. Historia pewnej książki” - o najsłynniejszej książce biografii Marii Skłodowskiej-Curie napisanej przez jej młodszą córkę. Wystawa będzie otwarta dla zwiedzających od 18 grudnia 2024 r. do 31 sierpnia 2025 r. w siedzibie muzeum przy ul. Freta 16.

„Madame Curie” (polski tytuł „Maria Curie”) jest najlepiej sprzedającą się książką biograficzną w historii. Obsypana nagrodami na całym świecie, do tej pory ukazała się w ponad 80 krajach. Na wystawie będzie można zobaczyć wiele zagranicznych wydań tej biografii, m.in japońskie, brazylijskie czy fińskie. Pokazane zostaną również edycje polskie - w naszym kraju książka wznawiana była już 23 razy. „Madame Curie” po raz pierwszy ukazała się w 1937 roku niemal jednocześnie w kilku krajach. Zainteresowanie postacią Marii Skłodowskiej-Curie było wówczas tak duże, że książkę zdecydowano się wydać najpierw w odcinkach w prasie. Czytelnicy mieli poczucie, że czekają na kolejne części wciągającej powieści. W tym samym roku książka ukazała się we Francji, a rok później w Polsce. W 90 lat po premierze nadal nie traci na popularności.

„Jest to portret matki widziany oczyma córki - prywatny i czasami bardzo intymny. Ewa niektóre aspekty życia matki pomija, jednak mimo tego, nie ma innego źródła biograficznego tak ważnego i tak istotnego dla badaczy Marii Skłodowskiej-Curie” - mówi o książce prof. UAM dr hab. Tomasz Pospieszny, jeden z kuratorów wystawy. Córka noblistki z wielką starannością podeszła do opisania życiorysu matki, a wystawa przybliża nam proces powstawania tej książki. Wśród prezentowanych zbiorów znajdują się unikatowe notatki i rysunki Ewy Curie, które sporządzała podczas spotkań z bliskimi jej matki w Polsce. Dzięki nim możemy odtworzyć na przykład warszawską drogę uczonej do szkoły.

Część wystawy poświęcona jest samej Ewie Curie, która również jest postacią niebanalną. Uzyskując licencjat z nauk ścisłych i filozofii, wybrała karierę modelki, pianistki i dziennikarki. W czasie II wojny światowej była korespondentką wojenną, a w latach 50-tych specjalną doradczynią sekretarza generalnego NATO. Poślubiła amerykańskiego dyplomatę Henry’ego Richardsona Labouisse’a, którego aktywnie wspierała na stanowisku Dyrektora Generalnego UNICEF-u. Razem z nim odebrała przyznaną UNICEF-owi Pokojową Nagrodę Nobla.

„Rok 2024 wydawał nam się wyjątkową okazją do przybliżenia postaci Ewy Curie, wciąż mało znanej w naszym kraju, ponieważ 6 grudnia przypada 120 lat, odkąd się urodziła” - mówi Ewelina Wajs-Baryła, kuratorka wystawy. Wśród pamiątek po Ewie Curie na wystawie znajdziemy m.in. wizytówkę z jej odręcznym podpisem.

Ponadto na wystawie zobaczymy fotografie pochodzące ze zbiorów rodziny Chrząstowskich, polskich potomków brata Marii, Józefa Skłodowskiego oraz ze zbiorów Musée Curie w Paryżu. Ciekawostką jest film biograficzny o Marii Skłodowskiej-Curie, który nakręcono na podstawie książki w 1943 roku w USA. Na wystawie będzie można zobaczyć m. in. ulotkę, która go promowała.

Niemal wszystkie prezentowane na wystawie książki pochodzą z kolekcji kuratorów wystawy. Patronat medialny nad wystawą objęli TVP3 Warszawa oraz Radio Dla Ciebie. Wystawę będzie można zwiedzać w ramach biletu wstępu do muzeum do 31 sierpnia 2025 roku.

O Muzeum:

Misją Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie jest popularyzacja biografii i dorobku wybitnej noblistki. Mieści się ono w XVIII-wiecznej kamienicy przy ulicy Freta 16, gdzie w 1867 roku Maria Skłodowska-Curie przyszła na świat. W muzeum można zobaczyć obszerny zbiór oryginalnych notatek, listów i fotografii uczonej, a także jej rzeczy osobiste. Część wystawy zaaranżowana została jako paryskie laboratorium Marii i Piotra Curie, gdzie prezentowane są używane przez nich przyrządy pomiarowe. Muzeum organizuje również wykłady, spotkania autorskie i wydarzenia artystyczne związane z Marią Skłodowską-Curie, a także prowadzi działalność wydawniczą i edukacyjną.