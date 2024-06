Dzikie muzykowanie w "Świcie"! 25.06.2024 09:36 Tego lata w Parku przy Domu Kultury Świt szykuje się „Dzikie muzykowanie w Świcie”! Będą to niezapomniane muzyczne czwartki, gdzie w otoczeniu zieleni będziemy celebrować wakacyjną aurę.

„Dzikie muzykowanie w Świcie” to cykl wydarzeń plenerowych składających się z koncertów i wyjątkowych warsztatów. Całość dostarczy szeroką gamę muzycznych doznań dźwiękowych.

Wakacyjnym spotkaniom przyświecać będzie myśl "Radość, muzyka i spokój". W tę muzyczną wędrówkę wyruszymy pod okiem doświadczonych instruktorów – specjalistów w swojej dziedzinie. Z ich pomocą uczestnicy będą mogli spróbować swoich sił m.in. w grze na bębnach czy na ukulele, pracy nad brzmieniem i głosem. Każdy, bez względu na doświadczenie muzyczne, może zostać uczestnikiem proponowanych zajęć.

Na cykl składają się łącznie cztery warsztaty tematyczne:

Warsztaty śpiewu białego (termin: 27.06. – godz. 17:00)

Biały śpiew to potoczne określenie rodzaju śpiewu w tradycyjnych kulturach słowiańskich. Charakteryzuje się on donośnością, wielką siłą, przenikliwością i ostrością. Jest to technika dla każdego – nie trzeba znać nut czy "umieć śpiewać". Spróbujemy zestroić nasze głosy, by nauczyć się przykładowej pieśni tradycyjnej. Zaśpiewamy ją wspólnie, głośno i z pazurem.

Prowadząca: Aleksandra Kowalczyk

Warsztaty muzyki improwizowanej (termin: 04.07. – godz. 17:00)

Spotkanie, podczas którego uczestnicy będą mogli wspólnie stworzyć nowe dźwięki i muzykę. Uczestnicy poznają w jaki sposób można podejść do improwizacji i stworzą w ten sposób autorski utwór muzyczny na bazie śpiewu i wszystkich zebranych instrumentów.

Prowadząca: Martyna Sabak

Warsztaty bębniarskie (termin: 22.08. – godz. 17:00)

Warsztaty będą opierały się na dużej dawce empatii, gdzie istotne będzie wsłuchiwanie się w wydobywane dźwięki. Podczas spotkania uczestnicy nauczą się właściwych uderzeń, ale również zrozumieją ich indywidualny wkład i wartość, jaką wnoszą dla całego zespołu. Warsztaty zakończą się wspólnym zagraniem improwizowanego utworu.

Prowadzący: Ryszard Bazarnik

Warsztaty gry na ukulele (termin: 29.08. – godz. 17:00 i 18:00)

Ukulele jest instrumentem przyjaznym, który świetnie się sprawdzi w przypadku osób chcących rozpocząć przygodę z muzyką, grać podczas wakacyjnych wypadów, pisać własne piosenki. Warsztaty mają na celu pokazanie możliwości zastosowania ukulele, nie tylko jako instrumentu akompaniującego.

Prowadzący: Konrad Pajek

Warsztaty skierowane są do osób dorosłych. Organizatorzy zapewniają instrumenty na warsztaty bębniarskie i gry na ukulele.

Wstęp na wszystkie zajęcia jest darmowy, jednak obowiązują zapisy. Zgłoszenia przyjmowane są na adres skwiatek@dkswit.com.pl oraz kwisniewska@dkswit.com.pl.

„Dzikie muzykowanie w Świcie” to także wydarzenia towarzyszące, czyli cztery wyjątkowe koncerty. Na wakacyjnej scenie wystąpią:

MACIEK STARNAWSKI (27.06. – godz. 19:30)

TYNSKY (04.07. – godz. 19:30)

MARTYNA SABAK (22.08. – godz. 19:30)

PAULA BISKUP (29.08. – godz. 19:30)

Po każdym z zaplanowanych koncertów odbędzie się krótka rozmowa z Artystami.

Wstęp na koncerty jest bezpłatny.

Wszystkie wydarzenia w ramach wakacyjnego cyklu odbędą się w Parku przy Domu Kultury ŚWIT w Warszawie na ul. Wysockiego 11.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Patronat medialny: Radio dla Ciebie, Waw4free, Informator Stolicy, Warszawa.in