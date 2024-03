Czekali na to 50 lat. W Otwocku powstaje ogromny kompleks basenowy

Ogromny kompleks basenowy powstanie w Otwocku. Wydane już zostało pozwolenie na budowę, co oznacza, że pierwsze prace mogą się wkrótce rozpocząć. – Będzie dziewięć torów do pływania, duży basen do rekreacji, baseny z hydromasażami, zjeżdżalnia, jacuzzi, strefa spa, gdzie będzie pięć rodzajów saun, a także groty solne i lodowa – wymienia prezydent miasta.