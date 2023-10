Prezydent Otwocka o budowie centrum szkolenia piłkarzy: To punkt zwrotny w historii miasta RDC 09.10.2023 17:14 Otwock będzie piłkarską stolicą Polski – prezydent miasta nie kryje radości ogłoszeniu powstania Narodowego Centrum Szkolenia, Badań i Treningu Piłki Nożnej. Ministerstwo Sportu i Turystyki pozytywnie rozpatrzyło wniosek Polskiego Związku Piłki Nożnej o dofinansowanie. Inwestycja jest warta ponad 400 milionów złotych.

Narodowe Centrum Szkolenia, Badań i Treningu Piłki Nożnej powstanie w Otwocku (autor: Jarosław Margielski – Prezydent Otwocka/Facebook)

W Otwocku powstanie Centrum Szkolenia, Badań i Treningu Piłki Nożnej. Prezydent miasta Jarosław Margielski jest przekonany, że centrum będzie pracować na pełnych obrotach przez cały rok.

– To niebywała informacja dla wszystkich mieszkańców Otwocka, ponieważ nasze miasto już w niedalekiej przyszłości stanie się piłkarską stolicą Polski. Będzie domem wszystkich roczników reprezentacji Polski w piłce nożnej. To tutaj, w Otwocku będą rozgrywane mecze eliminacyjne mistrzostw Europy, mistrzostw świata kadr młodzieżowych, to także tutaj będzie szkoła trenerów – mówi Margielski.

Otwock na budowie centrum bardzo wiele zyska.

– To jest punkt zwrotny w historii Otwocka, ponieważ bez wątpienia przełoży się na wzrost atrakcyjności, zwiększenie potrzeb branży hotelowej, gastronomicznej. Pamiętajmy o tym, że piłka nożna to sport bardzo kasowy, więc wiąże się z tym również obecność na terenie miasta sponsorów, mediów i kibiców – zauważa prezydent miasta.

Budowę zaplanowano na lata 20242027.

W Narodowym Centrum Szkolenia, Badań i Treningu Piłki Nożnej ma znaleźć się osiem boisk z nawierzchnią trawiastą, a także boisko zadaszone (hala). W skład kompleksu mają wejść także hala do futsalu, dwa boiska do piłki nożnej plażowej (jedno z nich zadaszone), centrum medyczne i magazyn sprzętu. Wybudowane zostaną również: nowoczesny budynek administracyjno-edukacyjny z garażem podziemnym, hotel oraz bursa dla zawodniczek i zawodników na potrzeby szkolenia w Szkole Mistrzostwa Sportowego.

Obok centrum w przyszłym roku rozpocznie się budowa zespołu krytych pływalni we współpracy z Polskim Związkiem Pływackim, gdzie mają być rozgrywane zawody rangi mistrzostw Polski. Dodatkowo Otwock, wybuduje także stadion lekkoatletyczny klasy IIIa. W Otwocku będą rozgrywane dwa razy do roku ogólnopolskie mitingi lekkoatletyczne.

