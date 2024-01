Woda geotermalna w Otwocku coraz bliżej. Ruszyły próbne pompowania Adam Abramiuk 24.01.2024 10:13 Ruszyły prace nad wydobyciem wód termalnych pod Otwockiem. Do złóż udało się dokopać na początku roku – odnaleziono je na głębokości 1625 metrów. – Rokowania są bardzo obiecujące i zgodne z pierwotnymi oczekiwaniami – mówi rzecznik miasta Aleksandra Czajkowska.

Odwierty geotermalne w Otwocku (autor: Jarosław Margielski/Facebook)

W Otwocku rozpoczęły się prace nad wydobyciem wód termalnych. Na początku roku dokopano się do złóż w warstwie piaskowców Jury Dolnej, teraz ruszyły próbne pompowania.

– Temperatura podłoża wody stale się podnosi. Teraz musi się ustabilizować, co potrwa do dwóch tygodni, jak przekazał nam wykonawca odwiertu geotermalnego. Dopiero wtedy zostanie wykonany właściwy i miarodajny pomiar. Czekamy też na wyniki badań głównego geologa, który sporządzi dokumentację co do wydajności wód termalnych w Otwocku – mówi rzecznik miasta Aleksandra Czajkowska.

W planach Otwocka jest m.in. wykorzystanie wód termalnych do ciepłownictwa, ale też w nowo budowanym kompleksie basenowym.

Koszt wydobycia i wykorzystania wód termalnych ma według szacunków kosztować miasto wynieść około 11 mln zł.

