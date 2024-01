Zwężenia były nieuniknione. Otwocki ratusz komentuje slalom między latarniami na Świerkowej Adrian Pieczka 03.01.2024 21:14 Slalom między latarniami na ulicy Świerkowej wymuszony szerokością pasa drogowego - informuje urząd miejski w Otwocku. Jak informowaliśmy w Radiu dla Ciebie, drogowcy położyli asfalt i krawężniki tak, że omijają przydrożne latarnie. Remont drogi był potrzebny, ale realizacja zaskakuje - przyznają mieszkańcy.

W asfalcie „wyrwy” na latarnie. Mieszkańcy Świerkowej krytykują remont (autor: RDC)

Betonowe latarnie muszą zostać na asfalcie - informuje urząd miejski w Otwocku. Po remoncie ulica Świerkowa w Otwocku wygląda tak, że betonowe latarnie stoją w ciągu drogi, tworząc liczne zwężenia. Jak poinformował RDC otwocki urząd, to jednak jest konieczne ze względu na szerokość pasa drogowego.

Remont drogi był potrzebny, ale realizacja - zaskoczyła mieszkańców.

Jak jednak przekazał RDC Wydział Inwestycji miasta Otwocka - inwestycja jeszcze się nie zakończyła. Słupów nie można było przesunąć ponieważ szerokość pasa drogowego na to nie pozwalała, a ich przeniesienie wymagałoby wywłaszczenia gruntów wartych ok. 600 tys. zł. To dużo więcej niż sama jej budowa.

Po przebudowie ulica, jak i słupy, będą oznakowane tak, aby były lepiej widoczne. Zapowiedziano także, że cześć zwężeń będzie wykorzystana pod progi zwalniające, gdy operator tamtejszej sieci energetycznej zdobędzie środki na jej przebudowę.

Czytaj też: W asfalcie „wyrwy” na latarnie. Mieszkańcy Świerkowej krytykują remont