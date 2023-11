Bazarek w Otwocku w stylu nadświdrzańskim? W przyszłym roku rozpoczną się prace Przemysław Paczkowski 03.11.2023 22:16 Otwockie targowisko przy ulicy Orlej niedaleko dworca kolejowego zyska nowy wygląd. W przyszłym roku rozpoczną się prace projektowe nowego „białego bazarku”. Budynek powstanie w charakterystycznym stylu nadświdrzańskim. — Będziemy również chcieli zapewnić tymczasowe miejsca do handlu dla przedsiębiorców, którzy na tym terenie na co dzień pracują — mówi prezydent miasta.

Wizualizacja Białego Bazarku w Otwocku (autor: Otwock)

W przyszłym roku rozpoczną się prace projektowe nowego „białego bazarku” w Otwocku. Chodzi o targowisko przy ulicy Orlej niedaleko dworca kolejowego. W konsultacjach z mieszkańcami wybrano koncepcję jednego nowego budynku w stylu Świdermajer.

Prezydent Otwocka Jarosław Margielski zapewnia, ze pieniądze na ten cel są zabezpieczone.

— Prace projektowe planujemy rozpocząć w przyszłym roku, po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Oczywiście będziemy starali się wyłonić wykonawcę. Do tego czasu, kiedy rozpoczną się prace budowlane, będziemy również chcieli zapewnić tymczasowe miejsca do handlu dla przedsiębiorców, którzy na tym terenie na co dzień pracują — mówi Margielski.

Mieszkańcy uważają, że to miejsce wymaga pilnego remontu.

Koszt całej inwestycji ma wynieść około 8 mln złotych.

