Więcej kopciuchów do wymiany w Karczewie niż w stolicy. Jak wypadają podwarszawskie gminy?

Z szacunków zebranych przez Polski Alarm Smogowy wynika, że w Karczewie jest więcej kopciuchów do wymiany niż w Warszawie. Aż sześć podwarszawskich gmin ma dalej powyżej dwóch tysięcy kotłów. W okolicach stolicy jest w sumie ponad 41 tys. pieców do likwidacji. — Na całym Mazowszu kopciuchy są już nielegalne od 1 stycznia 2023 roku. Czyli te 41 tysięcy kopciuchów to kotły nielegalne — mówi rzecznik PAS Piotr Siergiej.