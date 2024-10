Jaka pogoda na Wszystkich Świętych? Najnowsza prognoza na 1 listopada Miłosz Kuter 30.10.2024 13:33 Mimo chwilowego pogorszenia pogody wszystko wskazuje na to, że 1 listopada aura się poprawi. We Wszystkich Świętych na Mazowszu ma być słonecznie, chociaż wietrznie. Ochłodzi się dopiero w sobotę, w Dzień Zaduszny.

Pogoda dla Mazowsza i Warszawy, 1 listopada 2024 (autor: Pixabay)

We Wszystkich Świętych na Mazowszu będzie słonecznie i bez deszczu. W spacerach po cmentarzu może jednak przeszkadzać porywisty wiatr. Specjalnie dla Polskiego Radia RDC najświeższą prognozę pogody dla Mazowsza na nadchodzące dni zapowiada synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Folwarski

Meteorolog uprzedza przed porywistym wiatrem, który 1 listopada wiał będzie na Mazowszu.

– Wiał będzie umiarkowany i dość silny wiatr z zachodu, w porywach do ok. 60 km na godzinę. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 do 16 stopni, w Warszawie około 15 stopni – mówi Folwarski.

Dobra pogoda także w tzw. Zaduszki, czyli 2 listopada. Sobota ma być pogodna, choć opady mogą pojawić się na północy regionu. Ma być również nieco chłodniej.

– Sobota pogodna i bez opadów, ale nadal wietrzna. Temperatura maksymalna w regionie będzie dość wyrównana i wyniesie około 9 stopni – zapowiada synoptyk.

Niedziela ma być pogodna, choć opady mogą pojawić się na północy regionu.

