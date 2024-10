„Te liczby są zaskakujące”. Siedlce zieloną wyspą na mapie danych statystycznych Mazowsza Olga Kwaśniewska 30.10.2024 07:11 Siedlce są najmniej wyludniającym się miastem na prawach powiatu na Mazowszu. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że od 1999 roku w mieście ubyło jedynie około 700 mieszkańców, podczas gdy w Radomiu i Płocku ponad 5 tysięcy. W Siedlcach buduje się też najwięcej mieszkań. — To jedyne miasto, gdzie w tamtym roku nie zanotowano spadków — tłumaczy rzecznik GUS-u w Warszawie Marcin Kałuski.

Zaskakujące dane statystyczne Siedlec (autor: Dariusz Dybciak/Siedlce Miasto Przyjazne/FB)

Siedlce są zieloną wyspą na mapie danych statystycznych dla Mazowsza. To najmniej wyludniające się miasto na prawach powiatu, w którym średnia wieku — 42 lata — wciąż jest jedną z najniższych. Dla porównania, w Płocku to ponad trzy lata więcej.

— Wprawdzie Siedlce będą się wyludniać, podobnie jak inne miasta na prawach powiatu, ale siła tych procesów będzie znacznie niższa. Na przestrzeni ostatnich 25 lat populacja miasta zmniejszyła się zaledwie o 760 osób, podczas gdy w Radomiu czy Płocku ten trend dotyczył tysięcy osób — mówi rzecznik Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie Marcin Kałuski.

Zaskakujące liczby

Liczba mieszkańców w 2060 roku spadnie z nieco ponad 75 tys. do 64 tys., podczas gdy w Płocku z prawie 110 tys. do 75 tys.

Wiceprezydent Siedlec Marcin Nowak podkreśla, że te liczby są faktycznie zaskakujące.

— Chyba wszyscy jesteśmy pozytywnie zaskoczeni, bo Siedlce wypadają na tle innych miast na prawach powiatu, dobrze albo bardzo dobrze, to jest pocieszająca wiadomość. Dane będziemy wykorzystywali, patrząc na to w ten sposób, w których kierunkach nasze miasto powinno dalej iść. To są dane tak zwane twarde — ocenia Nowak.

Wrażenie robi też liczba oddawanych mieszkań — w tamtym roku oddano ich 454 — 138% więcej niż w 2022 - a w pozostałych miastach Mazowsza, w tym w Warszawie zanotowano spadki.

Siedlce bez spadków

Rzecznik Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie Marcin Kałuski informuje, że Siedlce to jedyne miasto, gdzie w tamtym roku nie zanotowano spadków.

— Bo w przeciwieństwie do innych miast na prawach powiatów, w tym Warszawy, jest to jedyne miasto, w którym liczba nowych mieszkań jest wyższa niż rok temu. Było ich aż o 138% więcej — mówi Kałuski.

Dyrektor Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie Agnieszka Ajdyn wyjaśnia, czemu służy porównanie danych z 25 lat.

— Porównanie 25 lat zmian, jakie zachodziły na terenie Siedlec, województwa czy pozostałych miast na prawach powiatu, pozwala nam przede wszystkim zaobserwować, w jaki sposób zachodziły te zmiany, jak te miasta się rozwijały, jak dynamicznie zachodziły pewne procesy. Do czego się przydają? No przydają się przede wszystkim do procesów zarządzania miastem, pewnych zmian, na które muszą się zdecydować włodarze miasta — tłumaczy Ajdyn.

Średnia bezrobocia na Mazowszu to 4,1 %, w Siedlcach — 3,5. Statystycznie miasto jest coraz bezpieczniejsze.

